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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 15:10,

Kendisi erken yaşta hayata veda etti: Gülüşü kızına miras kaldı

Gösteri dünyasının bazı ünlüleri annelerine öylesine benziyorlar ki... Bazıları aynı yüz hatlarına sahip, bazıları ise gözlerini ya da gülüşlerini annelerinden almış.

Backgrid USA, Backgrid UK, Splash News, AP

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1ANNESİNİN KOPYASI
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ANNESİNİN KOPYASI

Ya da bazıları annelerinin gençlik yıllarının kopyası gibi. İşte annelerine benzeyen ünlüler.

2İKİZİ OLSA BU KADAR BENZER
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İKİZİ OLSA BU KADAR BENZER

Aslına bakılırsa ünlü model Gisele Bundchen'in bir ikiz kardeşi var. Ama model ikiz kardeşinden çok annesinin gençlik yıllarındaki görüntüsüne sahip.

3ANNESİNİN GENÇLİĞİ
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ANNESİNİN GENÇLİĞİ

Gisele Bundchen, zaman zaman sosyal medya hesabından bu benzerliği gözler önüne seren paylaşımlar yapıyor.

4YÜZ YAPISI AYNI
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YÜZ YAPISI AYNI

Genç yıldız Selena Gomez'in yüz yapısı ise annesi Mandy Teefey'in kopyası gibi.

5AYNI GÜLÜŞ
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AYNI GÜLÜŞ

Büyük olasılıkla bu gülüş size genç bir ünlünün gülüşünü hatırlattı. Biraz daha dikkatli bakın hemen bulacaksınız.

6NE KADAR BENZİYOR
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NE KADAR BENZİYOR

Taylor Swift, annesi Andrea'ya ne kadar benziyor değil mi?

7GÜLÜŞÜ KIZINA MİRAS KALDI
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GÜLÜŞÜ KIZINA MİRAS KALDI

Peki bu gülüşü tanıdınız mı? Çünkü sık sık gördüğünüz bir ünlünün gülüşüne çok benziyor.

8GENÇ YAŞTA KAYBETTİ
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GENÇ YAŞTA KAYBETTİ

O gülüş Angelina Jolie'ye genç yaşta yitirdiği annesi Marcheline Bertrand'dan miras kaldı. Bertrand henüz 55 yaşında hayata veda etti.

9AYNI ANNESİ GİBİ
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AYNI ANNESİ GİBİ

Nina Dobrev de annesine çok benzeyen ünlülerden.

10BİRLİKTE ÇALIŞTILAR
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BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Dobrev annesi Michaela Constantine ile birlikte bir kampanyada da görev aldı.

11EN ÇOK BENZEYEN ÇOCUĞU
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EN ÇOK BENZEYEN ÇOCUĞU

Gösteri dünyasının ünlü ailesi Kardashian- Jennerlar'ın birbirlerine en çok benzeyen iki üyesi Kris Jenner ve kızı Kendall Jenner.

12ANNESİNİN KIZI
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ANNESİNİN KIZI

Kate Middleton da annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor.

13DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK
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DİKKAT ÇEKEN BENZERLİK

Usta oyuncu Meryl Streep'in kızı Gummer da kendisinin kopyası gibi.

14OĞLU YÜZ HATLARINI ONDAN ALMIŞ
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OĞLU YÜZ HATLARINI ONDAN ALMIŞ

Helene Indenbirken'e bir kez bakan onun hangi ünlünün annesi olduğunu anlar.

15ANNESİNİN OĞLU
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ANNESİNİN OĞLU

Indenbirken, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun annesi.

16O DA ANNESİNE BENZİYOR
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O DA ANNESİNE BENZİYOR

Genç kuşağın başarılı oyuncularından Timothee Chalamet de annesi Nicole Flender'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.

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