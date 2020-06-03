Kendisi erken yaşta hayata veda etti: Gülüşü kızına miras kaldı

Ya da bazıları annelerinin gençlik yıllarının kopyası gibi. İşte annelerine benzeyen ünlüler. Aslına bakılırsa ünlü model Gisele Bundchen'in bir ikiz kardeşi var. Ama model ikiz kardeşinden çok annesinin gençlik yıllarındaki görüntüsüne sahip. Gisele Bundchen, zaman zaman sosyal medya hesabından bu benzerliği gözler önüne seren paylaşımlar yapıyor. Genç yıldız Selena Gomez'in yüz yapısı ise annesi Mandy Teefey'in kopyası gibi. Büyük olasılıkla bu gülüş size genç bir ünlünün gülüşünü hatırlattı. Biraz daha dikkatli bakın hemen bulacaksınız. Taylor Swift, annesi Andrea'ya ne kadar benziyor değil mi? Peki bu gülüşü tanıdınız mı? Çünkü sık sık gördüğünüz bir ünlünün gülüşüne çok benziyor. O gülüş Angelina Jolie'ye genç yaşta yitirdiği annesi Marcheline Bertrand'dan miras kaldı. Bertrand henüz 55 yaşında hayata veda etti. Nina Dobrev de annesine çok benzeyen ünlülerden. Dobrev annesi Michaela Constantine ile birlikte bir kampanyada da görev aldı. Gösteri dünyasının ünlü ailesi Kardashian- Jennerlar'ın birbirlerine en çok benzeyen iki üyesi Kris Jenner ve kızı Kendall Jenner. Kate Middleton da annesine olan benzerliğiyle dikkat çekiyor. Usta oyuncu Meryl Streep'in kızı Gummer da kendisinin kopyası gibi.Helene Indenbirken'e bir kez bakan onun hangi ünlünün annesi olduğunu anlar.Indenbirken, ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun annesi.Genç kuşağın başarılı oyuncularından Timothee Chalamet de annesi Nicole Flender'a benzerliğiyle dikkat çekiyor.