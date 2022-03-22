Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 22 Mart altın fiyatları canlı takip ekranı

Ons altın aşağıda 1913 doların altında kapanış yapmadığı müddetçe ana yönün yukarı doğru olduğu görüşümü koruyorum. Her ne kadar Rusya – Ukrayna savaşından olumlu haberler gelse de petrol fiyatlarındaki artış bir anda gerilemeyecek ve aylık ortalamada 100 doların üzerinde kalmaya devam edecektir. Bu da yükselen maliyetlerin enflasyonist baskılar yaratma etkisini sürdüreceği için ons altın bugünkü seviyelerin üzerinde yine 1947 dolar seviyelerinin üzerini orta vadede test edecektir diye düşünüyorum.



Dolar/TL kurunun da 14.80TL üzerindeki hareketleri gram altın fiyatının 910TL üzerinde seyretmesinde rol oynuyor. Kur tarafında sert bir geri çekilme olasılığı da şu anda ana senaryoda yok. Gram altın fiyatında gün içi işlemlerde 925TL seviyelerini test etmesini bekliyorum.