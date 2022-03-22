Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 22 Mart altın fiyatları canlı takip ekranı

Çeyrek altın ve gram altın fiyatları canlı takip ekranında fiyatlar anlık olarak güncelleniyor. Altın fiyatları Rusya ve Ukrayna savaşından etkilenmeye devam ediyor. Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy, ‘Ons altın aşağıda 1913 doların altında kapanış yapmadığı müddetçe ana yönün yukarı doğru olduğu görüşümü koruyorum. Her ne kadar Rusya – Ukrayna savaşından olumlu haberler gelse de petrol fiyatlarındaki artış bir anda gerilemeyecek.’ dedi.
1 GRAM ALTIN NE KADAR ve KAÇ TL?
Gram altın bugün 922,62 liradan alınıyor ve 922,79 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın bugün 1.499,00 liradan alınıyor, 1.518,00 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın bugün 3.004,00 liradan alınıyor, 3.037,00 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını 5.987,00 liradan alınıyor, 6.051,00 liradan satılıyor.
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Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı
Yeni haftaya başlarken ons altın fiyatı üzerinde Rusya – Ukrayna savaşından kaynaklı haber akışlarının etkilerinin devam etmesini bekliyorum. Bunun yanı sıra geçtiğimiz hafta Fed faiz kararı sonrasında Fed Başkanı Powell’ın basın açıklaması ve soru cevap kısmında verdiği yanıtlarda enflasyonun yıl sonuna doğru düşüş göstermesine ilişkin beklentilerini dile getirmesi katılımcıları çok ikna edememişti.
Bu hafta Powell’ın iki konuşması daha olacak. Bir tanesi bugün İşletme Ekonomisi Derneği'nin yıllık konferansında, diğeri ise çarşamba günü Uluslararası Ödemeler Bankasının düzenlediği bir zirvedeki online panelde. Bu haftanın görünümünde ABD Dolar Endeksi ve ons altın fiyatları üzerinde Powell’ın bu konuşmalarının etkili olacağını düşünüyorum.
Ons altın aşağıda 1913 doların altında kapanış yapmadığı müddetçe ana yönün yukarı doğru olduğu görüşümü koruyorum. Her ne kadar Rusya – Ukrayna savaşından olumlu haberler gelse de petrol fiyatlarındaki artış bir anda gerilemeyecek ve aylık ortalamada 100 doların üzerinde kalmaya devam edecektir. Bu da yükselen maliyetlerin enflasyonist baskılar yaratma etkisini sürdüreceği için ons altın bugünkü seviyelerin üzerinde yine 1947 dolar seviyelerinin üzerini orta vadede test edecektir diye düşünüyorum.
Dolar/TL kurunun da 14.80TL üzerindeki hareketleri gram altın fiyatının 910TL üzerinde seyretmesinde rol oynuyor. Kur tarafında sert bir geri çekilme olasılığı da şu anda ana senaryoda yok. Gram altın fiyatında gün içi işlemlerde 925TL seviyelerini test etmesini bekliyorum.