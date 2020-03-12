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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Mart 2020 - 10:38, /

Gram altın fiyatları 2020 bugün ne olacak? Canlı yarım ve gram altın alış ve satış fiyatları

Gram altın fiyatları bugün de yatay seyrine devam ediyor. Dünkü kapanışa göre güne artış seviyesinde başlayan gram altın fiyatları, alış ve satış yapmak isteyen yatırımcıların gündemini oluşturuyor. Hafta başına 331 lira ile giriş yapan gram altın, bugün yüzde 1 civarında düşüş göstererek güne merhaba dedi. Peki, gram altın fiyatları şu an nasıl seyrediyor? İşte, canlı ve anlık gram altın fiyatları hakkında bazı bilgiler

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Canlı ve anlık takip edilen altın fiyatları, güne yine yatay seyirle başlayıp artış eğilimine geçti. Güvenli liman değerlendirmesi dolayısıyla yatırımcının yakından ilgilendiği altın fiyatları, canlı ve anlık olarak takip ediliyor. Peki, 12 Mart Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün altın fiyatları bilgileriALTIN FİYATLARI 12 MART PERŞEMBE GÜNÜ NE KADAR OLDU?

Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 12 Mart Perşembe günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 328 lira seviyesinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 12 Mart Perşembe günü 540 TL'den satılıyor.

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GRAM ALTIN KAÇ LİRA?

Altının gram fiyatı, işlem gününe düşüşle başlamasının ardından gram altının satış fiyatı 328 TL dolaylarında seyrediyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Yatırım yapmak isteyenlerin gözdesi Cumhuriyet altını ise 2,190 liradan alınıp 2,223 liradan satılıyor.

3YARIM ALTIN NE KADAR

YARIM ALTIN NE KADAR?

Vatandaşların güncel fiyatını merak ettiği bir diğer altın türü olan yarım altın ise 1,080 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1636 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin endişelerin, Avrupa'dan gelen haberlerle arttığını ve buna bağlı olarak risk iştahının gerilediğini kaydetti.

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İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) bugün sürpriz bir şekilde politika faizinde 50 baz puanlık indirime gittiğini belirten analistler, merkez bankalarının genişlemeci adımlarının altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Analistler, ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan altının onsunda 1.690 doların direnç, 1.640 doların destek konumuna geldiğini, gram altında ise 315-330 lira bandının öne çıktığını belirtti.

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