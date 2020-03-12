Gram altın fiyatları 2020 bugün ne olacak? Canlı yarım ve gram altın alış ve satış fiyatları

Canlı ve anlık takip edilen altın fiyatları, güne yine yatay seyirle başlayıp artış eğilimine geçti. Güvenli liman değerlendirmesi dolayısıyla yatırımcının yakından ilgilendiği altın fiyatları, canlı ve anlık olarak takip ediliyor. Peki, 12 Mart Perşembe günü altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, günün altın fiyatları bilgileriALTIN FİYATLARI 12 MART PERŞEMBE GÜNÜ NE KADAR OLDU?



Altın fiyatları anlık ve güncel fiyatları ile araştırılmaya devam ediliyor. 12 Mart Perşembe günü düşüş eğiliminde olan gram altın, 328 lira seviyesinde seyrediyor.



ÇEYREK ALTIN NE KADAR?



Son günlerdeki dalgalanmalar dolayısıyla yatırımcının yakın takibinde yer alan çeyrek altın, 12 Mart Perşembe günü 540 TL'den satılıyor.