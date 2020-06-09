Geri sayım başladı... Son 1 hafta!

İade etmemiş, iç etmiş GEÇENLERDE bir haberde okumuştum... Bir giyim firmasının elektronik mağazacılığı finans bölümünde 4 milyonluk yolsuzluk yaşanmış. Şirketin finans yetkilisi, müşterilerin hesabına para gönderiyormuş gibi yaparak kendi banka hesabına toplamda 4 milyon lira göndermiş. Suistimalcinin şahsi hesabına bu paralar, birkaç yıl içinde peyderpey transfer olmuş. İşletmelerde; normalde müşteriye para gönderilmez, bilakis müşteriden (aldığı ürüne karşılık) para tahsil edilir, para transferi aslında tedarikçilere yapılır. Bu olayda ise; müşterilere para gönderilmiş ve gerekçesi de ‘mal iadesi yapan müşterilere, iade ürün bedeli karşılığı olarak yapılan ödeme’ şeklinde kurgulanmış.