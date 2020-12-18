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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 18 Aralık 2020 - 08:09 | 

Geleceğin meslekleri belli oldu! Bu işi yapanlar çok aranacak...

Ambitionscope 2025'te aranacak elemanları belirledi. Bundan 5 sene sonra en popüler meslekler bakın hangileri olacak...

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20- IT Avukatı

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19- Tedarik Zinciri İşçileri

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18- Matematikçi

4
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17. Sentetik Biyoloji Mühendisi

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16. Sanal Gerçeklik Tasarımcısı

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15. Bilgisayar Sistemleri Analisti

7
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14. Veri Analisti

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13. Makine öğrenimi/öğretim

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12. Akıllı Bina Teknisyeni

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11. Blockchain Geliştiricisi

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10. 3D Baskı Teknisyeni

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9. Sivil veya Ticari Drone Pilotu

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8. Dijital Kaldırma Uzmanı

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7. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı

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6. BT Güvenlik Analisti

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5. Dijital İçerik Uzmanı

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4. Yazılım Geliştiricileri

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3. Enerji Teknisyenleri

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2. Kalifiye İşçi

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1. Sağlık Sektöründe Çalışanlar

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