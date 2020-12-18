Geleceğin meslekleri belli oldu! Bu işi yapanlar çok aranacak...

20- IT Avukatı19- Tedarik Zinciri İşçileri18- Matematikçi17. Sentetik Biyoloji Mühendisi16. Sanal Gerçeklik Tasarımcısı15. Bilgisayar Sistemleri Analisti14. Veri Analisti13. Makine öğrenimi/öğretim12. Akıllı Bina Teknisyeni11. Blockchain Geliştiricisi10. 3D Baskı Teknisyeni9. Sivil veya Ticari Drone Pilotu8. Dijital Kaldırma Uzmanı7. Dijital Rehabilitasyon Danışmanı6. BT Güvenlik Analisti5. Dijital İçerik Uzmanı4. Yazılım Geliştiricileri3. Enerji Teknisyenleri2. Kalifiye İşçi1. Sağlık Sektöründe Çalışanlar