FED faiz kararını açıkladı: 28 Temmuz 2021 FED açıklaması sonrası altın ne kadar oldu?
FED faiz kararı son dakika açıklama ile beraber belli oldu. Federal Açık Piyasa Komitesinin temmuz ayı toplantı bugün gerçekleşti. Toplantının ardından piyasa beklentileri dahilinde faiz oranı sabit tuttu. ABD Merkez Bankası (Fed), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Açıklama sonrası altından ilk tepki geldi. Peki, FED kararı sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, temmuz ayı FED faiz kararı ile ilgili yapılan açıklamalar ve altın fiyatlarında son durum bilgisi.
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FED faiz kararı bu akşam belli oldu. Piyasaların merakla beklediği toplantı bugün sona erdi ve FED faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu. Salgından en olumsuz etkilenen sektörlerin iyileşme gösterdiği ancak tam olarak toparlanmadığına işaret edilen açıklamada, enflasyonun yükseldiği ancak bu yükselmenin büyük ölçüde geçici faktörlerden kaynaklandığı vurgulandı. ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası altının ons fiyatı,1798 dolar seviyesinden 1792 dolar seviyesine kadar geriledi.
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FED KARARI SONRASI ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Yaklaşık 3 haftadır sakin bir seyir izleyen ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesi 1798 dolar seviyesinde hareket ederken; Fed’in açıklamaları sonrası 1792 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın, saat 21.15 itibarıyla, dünkü kapanış fiyatına göre yüzde 0.08 oranında yükselişle 1800 dolar seviyesinde bulunuyor.
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FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI
Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi. Bankanın bu zorlu dönemde ABD ekonomisini desteklemek için tüm araçlarını kullanmaya kararlı olduğu yinelenen açıklamada, böylece maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinin desteklendiği ifade edildi.
Açıklamada, aşılamada kaydedilen ilerleme ve güçlü politika desteği ile ekonomik faaliyet ve istihdam göstergelerinin güçlenmeye devam ettiği aktarıldı.
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Açıklamada, federal fon oranı için hedef aralığın yüzde 0 ile 0,25 arasında tutulmasının kararlaştırıldığı kaydedildi.
Bankanın mevcut varlık alımında değişikliğe gitmediği de belirtilen açıklamada, "Ekonomi hedefler doğrultusunda ilerleme kaydetti ve Komite önümüzdeki toplantılarda ilerlemeyi değerlendirmeye devam edecektir." ifadesi yer aldı.
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Açıklamada, Komitenin uygun para politikası duruşunu değerlendirirken gelen verilerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerini izlemeye devam edeceği ve hedeflere ulaşılmasını engelleyebilecek risklerin ortaya çıkması halinde, para politikası duruşunu uygun şekilde ayarlamaya hazır olacağı yinelendi.