FED toplantısı ne zaman? 2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler açıklamada

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN? Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.



Analistler, bugünkü Fed toplantısından çıkacak kararlarda faiz beklentisi grafiğindeki (dot plot) olası değişikliklerin önem arz ettiğini vurgulayarak, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'ye ilişkin haber akışı ise Asya'da risk algısını etkilemeyi sürdürüyor. Şirketin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haber akışı, bugün pay piyasaları üzerindeki baskıyı nispeten azalttı.



New York borsasında dünkü karışık seyrin ardından bugüne alıcılı başlayan endeks vadeli işlem kontratlarında, şu dakikalarda ortalama yüzde 0,2 yükselişler görülüyor.



Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.



Avrupa borsaları, dün dünyanın geri kalanından pozitif ayrışırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,43, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,50 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni güne de yüzde 0,5 ile yüzde 1,5 arasında yükselişlerle başladı.



Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1725'ten işlem görüyor.



