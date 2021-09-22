FED toplantısı ne zaman? 2021 FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler açıklamada
FED faiz kararı için beklenen gün geldi. ABD Merkez Bankası faiz kararı açıklamaları gerçekleştirilen toplantıların ardından duyuruluyor. Bu hafta yapılacak olan toplantıdan piyasaların nasıl etkileneceği merak konusu haline geldi. Fed'in bu akşamki kararında faiz oranlarını değiştirmesi beklenmezken, varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimin daha da netleştirilebileceği tahmin ediliyor. Faiz artırımından şu an için uzak durması beklenen bankanın tapering için kasım ayında resmi açıklama yapması, aralık ayında da başlayacağı tahminlerine yer veriliyor.
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FED faiz toplantısından çıkacak olan karar merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası en son toplantısını 27-28 Temmuz tarihleri aralığında gerçekleştirmişti. Piyasaların pürdikkat kesileceği ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı bu hafta yeniden düzenleniyor. En son toplantı temmuz ayında yapılmış, faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tutmuştu. Eylül 2021 FED faiz kararı, 21-22 Eylül tarihleri aralığında yapılacak olan toplantının ardından duyurulacak.
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FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?
Önümüzdeki FED toplantısı tarihleri, 21-22 Eylül, 2-3 Kasım ve 14-15 Aralık 2021 olacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
Analistler, bugünkü Fed toplantısından çıkacak kararlarda faiz beklentisi grafiğindeki (dot plot) olası değişikliklerin önem arz ettiğini vurgulayarak, toplantı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı sözle yönlendirmelerin de yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.Bilinen borcu 300 milyar doları aşan Çinli dev emlak geliştirme şirketi Evergrande'ye ilişkin haber akışı ise Asya'da risk algısını etkilemeyi sürdürüyor. Şirketin borç ödemesi için görüşmelerde bulunduğuna ilişkin haber akışı, bugün pay piyasaları üzerindeki baskıyı nispeten azalttı.
New York borsasında dünkü karışık seyrin ardından bugüne alıcılı başlayan endeks vadeli işlem kontratlarında, şu dakikalarda ortalama yüzde 0,2 yükselişler görülüyor.
Dün S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,15 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,22 değer kazandı.
Avrupa borsaları, dün dünyanın geri kalanından pozitif ayrışırken, Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,43, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,12, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,50 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,22 değer kazandı. Vadeli işlemlerde endeks kontratları yeni güne de yüzde 0,5 ile yüzde 1,5 arasında yükselişlerle başladı.
Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen altında 1,1725'ten işlem görüyor.
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Asya'da Çin pay piyasaları iki günlük tatilin ardından bugün işleme açılırken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) beklentiler dahilinde yüzde eksi 0,1 olan politika faizi ve varlık alım programlarında değişiklik yapmadı.
Bankanın para politikası metninde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerine değinerek, ihracat ve üretimin tedarik zincirindeki sıkıntılarla yavaşlayabileceğini belirtti.
Banka ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çabaları desteklemek amacıyla sağlayacağı fon programının detaylarını da açıklarken, bir yıl vadeyle sağlanması hedeflenen fon programının 2021’de başlatılması, Mart 2031’in sonuna kadar uygulanmasının planlandığını kaydetti.
Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,24 değer kazanırken, Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi günü yüzde 0,58 yükselişle tamamladı.
Japonya'da ise Nikei 225 endeksi yüzde 0,44 değer kaybetti. Hong Kong ve Güney Kore pay piyasalarında resmi tatil nedeniyle bugün işlem gerçekleştirilmedi.
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Yurt içinde, yarın gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde dün Borsa İstanbul'da satıcılı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü önceki kapanışın yüzde 0,45 altında 1.385,61 puandan tamamladı.
Dolar/TL ise dün yüzde 0,52 değer kaybıyla 8,6276'ya yükselmesinin ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6250 seviyesinde işlem görüyor.
Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde Tüketici Güven Endeksi, ABD'de ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra 2. el konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.350 seviyesinin destek, 1.405 puanın ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.