FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler FED faiz toplantısı sonucunda
FED toplantısı ne zaman sorusu, son gelişmeler ile takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayında yaptığı açıklamada beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Analistler ise FED'in temmuzdan sonra faiz arttırımına gidebileceği ön görüsünde bulundu. Merakla beklenen FED toplantısı 14-15 Aralık'ta yapılacak. İşte, FED faiz kararı toplantısı hakkında detaylı bilgiler
FED faiz kararı için dikkatler toplantının tarihine yöneldi. Fed'in varlık alımlarının hızını aralıkta değiştirebileceği endişesi pay piyasalarında satış baskısını artırırken gözler aralık ayında yapılacak toplantıya çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed), bu yıl son kez yapılacak toplantıda belirlenecek faiz oranı ile piyasalara yön verecek. Fed Başkanı Jerome Powell toplantının ardından açıklamalarda bulunacak. Peki, FED faiz toplantısı ne zaman, faiz indirimi olacak mı? İşte, 2021 fed faiz kararı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR
Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı ve beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed hali hazırda aylık 80 milyar Dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım hızını ayda 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu.
Fed yaptığı değerlendirmede, "Net varlık alımlarının hızında benzer azaltımların her ay yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. Ancak varlık alım hızını eğer gerekir ise ayarlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından notlar;
* Para politikası kararımıza değineceğim. Ekonomik aktivite genişledi. Aşılama tarafındaki gelişmeleri yansıtıyor. Risklere karşı dikkatliyiz. Risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz.
* Reel GSYH büyüme oranı kayda değer şekilde yavaşladı. Covıd toparlanmayı uzaklaştırmakta. Talep çok güçlü, covıd geriledikçe ekonomik toparlanma bu çeyrekte toparlanacak.
Fed yaptığı değerlendirmede, "Net varlık alımlarının hızında benzer azaltımların her ay yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. Ancak varlık alım hızını eğer gerekir ise ayarlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından notlar;
* Para politikası kararımıza değineceğim. Ekonomik aktivite genişledi. Aşılama tarafındaki gelişmeleri yansıtıyor. Risklere karşı dikkatliyiz. Risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz.
* Reel GSYH büyüme oranı kayda değer şekilde yavaşladı. Covıd toparlanmayı uzaklaştırmakta. Talep çok güçlü, covıd geriledikçe ekonomik toparlanma bu çeyrekte toparlanacak.
* Bu yıl güçlü ekonomik büyüme bekliyoruz. İstihdamda iyileşme hızı yavaşladı. İstihdam artışında yavaşlama belirli sektörlerde yoğunlaştı. İşverenler açık iş pozisyonlarını doldurmakta zorluklar yaşıyorlar.
* Darboğazlar beklenenden daha uzun sürecek. Darboğazlar arzın talebi nasıl yanıt vereceğini etkiliyorlar. Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler covıd ile ilişkili faktörlerle bağlantılı.
* Yüksek enflasyonun aileler için yarattığı zorlukları anlıyoruz. Bizim araçlarımız arz sıkıntılarını hafifletemez ekonomimizin arz ve talep dengesizliklerini düzelteceğini ve enflasyonun gerileyeceğini düşünüyoruz. Enflasyonun ekonomi düzeldikçe yüzde 2 hedefine doğru düşeceğine inanıyoruz.
* Global tedarik zincirleri normale dönecek, ancak bunun zamanlaması belirsiz. Arz konularının geleceğinin enflasyona etkisini öngörmek zor. Eğer enflasyonun ısrarcı şekilde bizim istediğimiz seviyelerin ötesine gittiğinin işaretlerini görürsek, politikada ayarlamalar yapacak. Varlık alımları gelecek yılın ortasına kadar sona erecek.
* Bilançomuz büyümeyi durdurduktan sonra da elimizde tutacağımız varlıklar finansal şartları destekleyecek. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı para politikası konusunda herhangi bir doğrudan sinyal vermiyor. Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor.
* Darboğazlar beklenenden daha uzun sürecek. Darboğazlar arzın talebi nasıl yanıt vereceğini etkiliyorlar. Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler covıd ile ilişkili faktörlerle bağlantılı.
* Yüksek enflasyonun aileler için yarattığı zorlukları anlıyoruz. Bizim araçlarımız arz sıkıntılarını hafifletemez ekonomimizin arz ve talep dengesizliklerini düzelteceğini ve enflasyonun gerileyeceğini düşünüyoruz. Enflasyonun ekonomi düzeldikçe yüzde 2 hedefine doğru düşeceğine inanıyoruz.
* Global tedarik zincirleri normale dönecek, ancak bunun zamanlaması belirsiz. Arz konularının geleceğinin enflasyona etkisini öngörmek zor. Eğer enflasyonun ısrarcı şekilde bizim istediğimiz seviyelerin ötesine gittiğinin işaretlerini görürsek, politikada ayarlamalar yapacak. Varlık alımları gelecek yılın ortasına kadar sona erecek.
* Bilançomuz büyümeyi durdurduktan sonra da elimizde tutacağımız varlıklar finansal şartları destekleyecek. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı para politikası konusunda herhangi bir doğrudan sinyal vermiyor. Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor.