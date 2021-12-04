FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ile faiz kararı belli olacak!

SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR

Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı ve beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed hali hazırda aylık 80 milyar Dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım hızını ayda 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu.



Fed yaptığı değerlendirmede, "Net varlık alımlarının hızında benzer azaltımların her ay yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. Ancak varlık alım hızını eğer gerekir ise ayarlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.



Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından notlar;



* Para politikası kararımıza değineceğim. Ekonomik aktivite genişledi. Aşılama tarafındaki gelişmeleri yansıtıyor. Risklere karşı dikkatliyiz. Risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz.