FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) toplantısı ile faiz kararı belli olacak!
FED faiz kararı için gözler yapılacak toplantıya çevrildi. Fed'in varlık alımlarının hızını aralıkta değiştirebileceği endişesi pay piyasalarında satış baskısını artırırken piyasalarda dikkatler aralık ayında FED'in vereceği faiz kararına yöneldi. ABD Merkez Bankası (Fed), kasım ayında yaptığı açıklamada beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmedi ve yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakmıştı. Öte yandan analistler ise FED'in temmuzdan sonra faiz artırımına gidebileceği ön görüsünde bulundu. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, o konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
FED toplantısı ne zaman sorusu küresel piyasaların takip ettiği konuların başında geliyor. Özellikle altında yaşanan sert dalgalanmanın ardından FED'in faiz artırımı ya da azaltımına yönelik vereceği karara gözler çevrildi. Analistlere göre, Fed'in varlık alımı azaltım hızını artırması ve dolayısıyla faiz artırım takvimini öne çekebilecek olması piyasalar üzerinde direkt etkili olacaktır. Kritik FED toplantısı 14-15 Aralık'ta yapılacak.
SON TOPLANTIDA ALINAN KARAR
Amerikan Merkez Bankası (Fed), faiz kararını açıkladı ve beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. Fed hali hazırda aylık 80 milyar Dolar tutarında Hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet olmak üzere 120 milyar dolar olan varlık alım hızını ayda 15 milyar dolar azaltacağını duyurdu.
Fed yaptığı değerlendirmede, "Net varlık alımlarının hızında benzer azaltımların her ay yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. Ancak varlık alım hızını eğer gerekir ise ayarlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından notlar;
* Para politikası kararımıza değineceğim. Ekonomik aktivite genişledi. Aşılama tarafındaki gelişmeleri yansıtıyor. Risklere karşı dikkatliyiz. Risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz.
Fed yaptığı değerlendirmede, "Net varlık alımlarının hızında benzer azaltımların her ay yapılmasının uygun olacağı kararına varıldı. Ancak varlık alım hızını eğer gerekir ise ayarlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarından notlar;
* Para politikası kararımıza değineceğim. Ekonomik aktivite genişledi. Aşılama tarafındaki gelişmeleri yansıtıyor. Risklere karşı dikkatliyiz. Risklere karşı dikkatli olmaya devam ediyoruz.
* Reel GSYH büyüme oranı kayda değer şekilde yavaşladı. Covıd toparlanmayı uzaklaştırmakta. Talep çok güçlü, covıd geriledikçe ekonomik toparlanma bu çeyrekte toparlanacak.
* Bu yıl güçlü ekonomik büyüme bekliyoruz. İstihdamda iyileşme hızı yavaşladı. İstihdam artışında yavaşlama belirli sektörlerde yoğunlaştı. İşverenler açık iş pozisyonlarını doldurmakta zorluklar yaşıyorlar.
* Darboğazlar beklenenden daha uzun sürecek. Darboğazlar arzın talebi nasıl yanıt vereceğini etkiliyorlar. Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler covıd ile ilişkili faktörlerle bağlantılı.
* Yüksek enflasyonun aileler için yarattığı zorlukları anlıyoruz. Bizim araçlarımız arz sıkıntılarını hafifletemez ekonomimizin arz ve talep dengesizliklerini düzelteceğini ve enflasyonun gerileyeceğini düşünüyoruz. Enflasyonun ekonomi düzeldikçe yüzde 2 hedefine doğru düşeceğine inanıyoruz.
* Bu yıl güçlü ekonomik büyüme bekliyoruz. İstihdamda iyileşme hızı yavaşladı. İstihdam artışında yavaşlama belirli sektörlerde yoğunlaştı. İşverenler açık iş pozisyonlarını doldurmakta zorluklar yaşıyorlar.
* Darboğazlar beklenenden daha uzun sürecek. Darboğazlar arzın talebi nasıl yanıt vereceğini etkiliyorlar. Enflasyon yüzde 2 hedefinin üzerinde devam ediyor. Yüksek enflasyonu yönlendiren faktörler covıd ile ilişkili faktörlerle bağlantılı.
* Yüksek enflasyonun aileler için yarattığı zorlukları anlıyoruz. Bizim araçlarımız arz sıkıntılarını hafifletemez ekonomimizin arz ve talep dengesizliklerini düzelteceğini ve enflasyonun gerileyeceğini düşünüyoruz. Enflasyonun ekonomi düzeldikçe yüzde 2 hedefine doğru düşeceğine inanıyoruz.
* Global tedarik zincirleri normale dönecek, ancak bunun zamanlaması belirsiz. Arz konularının geleceğinin enflasyona etkisini öngörmek zor. Eğer enflasyonun ısrarcı şekilde bizim istediğimiz seviyelerin ötesine gittiğinin işaretlerini görürsek, politikada ayarlamalar yapacak. Varlık alımları gelecek yılın ortasına kadar sona erecek.
* Bilançomuz büyümeyi durdurduktan sonra da elimizde tutacağımız varlıklar finansal şartları destekleyecek. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı para politikası konusunda herhangi bir doğrudan sinyal vermiyor. Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor.
* Bilançomuz büyümeyi durdurduktan sonra da elimizde tutacağımız varlıklar finansal şartları destekleyecek. Bugün kararlaştırdığımız varlık alım azaltımı para politikası konusunda herhangi bir doğrudan sinyal vermiyor. Varlık azaltımı faizler konusunda herhangi bir işaret vermiyor.