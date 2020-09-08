Son dakika haberi: Eylül ayı otomobil kampanyaları! Kiminde indirim, kiminde düşük faiz...
Eylül ayı otomobil kampanyaları belli oldu. Kimi indirimli fiyatlar sunarken kimi faizleri düşürdü... İşte yeni liste...
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Citroen'den eylül fırsatları
Citroen açıklamasına göre, seçili Citroen modellerine 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz ile sahip olmak mümkün.
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Ayrıca kredi kullanmak istemeyen müşteriler için seçili modellerde geçerli nakit indirimleri sağlanıyor. Yeni Citroen C5 Aircross SUV, 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor.
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Ayrıca tüm modellerinde geçerli 3 bin nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroen yetkili satıcılarında bulunuyor.
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Berlingo’ya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneğiyle veya 30 bin lira için 12 ay sıfır faiz ile sahip olmak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için 2 bin lira nakit alım indirimi sağlanıyor.
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SUV deneyimi sunan Citroen C3 Aircross SUV, tüm modellerinde geçerli 2 bin lira nakit alım indirimi veya 60 bin lira için 20 ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile tüm Citroen yetkili satıcılarında yer alıyor.
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BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroen hafif ticari modellerine ise 140 bin liradan başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün.
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KIA eylül ayı kampanyaları
KIA, ödemelerde erteleme fırsatı sunan kampanyasına eylül ayında da devam ediyor. Kampanya kapsamında Sportage, Niro, XCeed, Ceed, Stonic, Rio, Picanto ve Bongo’da sunulan faiz fırsatları, sonbaharda yeni bir otomobil satın almak isteyenleri KIA yetkili satış noktalarında bekliyor.
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KIA’nın eylül ayına özel kampanyası çerçevesinde dizel otomatik donanıma sahip amiral gemisi Sportage modeli, tasarımı ve karakteriyle geleneksel SUV modellerine yeni bir soluk getiren ve yüksek teknolojisi ile büyük beğeni kazanan XCeed, hibrit motoruyla SUV sınıfında ön planda olan Niro ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla SUV severleri bekliyor. B SUV segmentinin sevilen ve kendini kanıtlayan modeli Stonic ise eylül ayı boyunca 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.
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Uygun vade ve faiz avantajları C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed, eylül sonuna kadar 70 bin TL’ye 18 ay boyunca %0,89 faiz fırsatıyla; makyaj operasyonu geçirerek sınıfının üstünde donanım özelliklerine kavuşan Rio ise 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faizle satışa sunuluyor. A segmentinin iddialı oyuncusu ve lideri olan Picanto ise eylül ayına özel 40 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla otomobilseverlerle buluşuyor.
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Opel eylül kampanyası
Opel'den yapılan açıklamaya göre; eylül ayına özel, segmentinde severlerine sunduğu yenilikçi teknolojiler ve birbirinden farklı donanım olanakları sayesinde büyük ilgi gören Astra HB modeline 199 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, amiral gemisi Insignia modeline ise 365 bin 700 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.
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Opel’in B-SUV segmentindeki oyuncusu Crossland X’e 199 bin 300 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunurken, Opel’in diğer SUV modeli Grandland X 286 bin 400 TL’den başlayan fiyatlarla Opel severlerin beğenisine sunuluyor.
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Opel, eylül ayında müşterileri için farklı finansman çözümlerini ve belli başlı modellerde 70 bin TL'ye varan 0 faizli özel kredi seçeneklerini birleştiriyor.
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Civic Sedan Eylül Kredi Kampanyası
Civic Sedan'lar 60.000 TL, 12 ay ve %0.69 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.
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Renault kampanyaları
Sınırlı sayıdaki Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg Kampanya kapsamında minimum 10.000 TL peşinat tutarı yatıranlara teslimatı Ekim ayında yapılacak araçlar için fiyat sabitlemesi yapılabilecektir. Anahtar teslim fiyatından kalan bakiye tutar hariç, kampanyaya katılım koşulu olarak yatırılan peşinat tutarı ile Renault Finans’tan kullanılan kredinin toplamı minimum 50.000 TL olmalıdır.
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İlgili kampanya kapsamında, 40.000 TL kredi tutarı ve 24 ay vade seçeneği için %1,03 faiz oranı sunulmaktadır. Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir. Belirtilen fiyata kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
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Yeni CLIO 127.500 TL'den başlayan fiyatlar ve aylık 1.963TL taksit fırsatıyla
Renault Finans’tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki Yeni Clio Joy 1.0 SCe 72 bg otomobilin perakende satın alımında uygulanan 127.500 TL’lik fiyat ile geçerlidir. Kampanya kapsamında, 40.000 TL kredi tutarı, 24 ay ve %0,94 faiz oranı seçeneği ile oluşan aylık ödeme tutarı 1.963 TL’dir.
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Finansman kampanyaları anlaşmalı finans kuruluşunun şartlarına bağlıdır. Kampanyalı faiz oranları Maxxi Koruma (Kredi Koruma Sigortası) ile birlikte geçerlidir. Maxxi Koruma ürününün satın alınmadığı durumda, anlaşmalı finans kuruluşunun baz faiz oranı uygulanır. Finansman kampanyaları birleştirilemez. Kredi tahsis ücretleri kredi bedeline dahil değildir. Faiz oranı ve maliyet oranları, kullanılacak kredi tutarı ve vadeye göre değişmektedir. Araç fiyatına kasko ve trafik sigortası dahil değildir.
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GÜNCEL NISSAN SATIŞ KAMPANYALARI
Nissan Qashqai, Eylül ayı boyunca ÖTV avantajlı 224.300 TL’den başlayan fiyatlarla ve Nissan Micra, Eylül ayı boyunca 50.000 TL için 12 ay %0.59 faiz avantajı ile sizi bekliyor.
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Toyota kampanyaları
Toyota sahiplerine avantajlı lastik fiyatları Toyota Plazalar'da! 30 Eylül'e kadar Michelin ve Brisa markalı lastiklerde, 4 lastik alımında KDV dahil 440 TL'ye varan indirim ile lastik avantajı sağlıyor.
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Kampanya dahilinde sizi bekleyen lastik başına indirimler :
Michelin lastiklerinde :
15’’ ve 16’’ yaz lastiklerinde 70 TL
17’’ ve üzeri yaz lastiklerinde 100 TL
15’’ ve 16’’ kış lastiklerinde 70 TL
17’’ ve üzeri kış lastiklerinde 112 TL
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Brisa lastiklerinde :
16’’ ve altı lastiklerde 29 TL
17’’ ve üzeri lastiklerde 47 TL
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Hyundai kampanyaları
Hyundai i10 alın, Nisan 2021’de ödemeye başlayın. (4 bin TL nakit indirimi)
Hyundai KONA alın, Nisan 2021’de ödemeye başlayın. (2 bin TL nakit indirimi)
Hyundai TUCSON alın, Nisan 2021’de ödemeye başlayın. (2 bin TL nakit indirimi)
Hyundai H-100 alın, Nisan 2021’de ödemeye başlayın. (3 bin TL nakit indirimi)