Son dakika haberi: Eylül ayı otomobil kampanyaları! Kiminde indirim, kiminde düşük faiz...

KIA’nın eylül ayına özel kampanyası çerçevesinde dizel otomatik donanıma sahip amiral gemisi Sportage modeli, tasarımı ve karakteriyle geleneksel SUV modellerine yeni bir soluk getiren ve yüksek teknolojisi ile büyük beğeni kazanan XCeed, hibrit motoruyla SUV sınıfında ön planda olan Niro ay sonuna kadar 100 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla SUV severleri bekliyor. B SUV segmentinin sevilen ve kendini kanıtlayan modeli Stonic ise eylül ayı boyunca 50 bin TL’ye 18 ay boyunca yüzde 0,89 faiz fırsatıyla satışa sunuluyor.