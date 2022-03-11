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Evde bakım maaşı yatan iller nereden sorgulanır? 11 Mart evde bakım maaşı sorgulama

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Evde bakım maaşı her ay hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar mart ayının gelmesi ile beraber araştırmalarını hızlandırdılar. Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 1 milyar 256 milyon TL evde bakım yardımını hesaplara yatırdıklarını açıkladı. Peki, mart ayı evde bakım maaşı yatan iller nereden öğrenilir?

1/3Evde bakım maaşı yatan iller nereden sorgulanır 11 Mart evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı yatan iller 11 Mart itibari ile araştırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller e-Devlet üzerinden sorgulanıyor. Ödemeler genellikle ayın 20’sine kadar tamamlanıyor. Bu maaş, bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla veriliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı

2/3EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NEREDEN ÖĞRENİLİR

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

3/3Evde bakım maaşı yatan iller nereden sorgulanır 11 Mart evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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