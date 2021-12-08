Evde bakım maaşı yatan iller nereden öğrenilir? e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama
Evde bakım maaşı yatan iller, her ay yoğun ilgi görüyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar her ay belirli tarihlerde ödemeleri alıyorlar. Geçtiğimiz ay Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ödemelerin 20 Kasım tarihine kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Peki, aralık ayı evde bakım maaşı yatan iller nereden sorgulanır?
Evde bakım maaşı her ay hesaplara yatırılıyor. Bakım ihtiyacı olan engellilere ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım yardımı yapılıyor. Geçtiğimiz ay ödemeler 16-20 Kasım tarihleri aralığında tamamlandı. e Devlet’in Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemi online olarak gerçekleştirilebiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER NASIL ÖĞRENİLİR?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.