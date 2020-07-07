Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan bu maaşlar e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve detaylar…
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Evde bakım maaşı yatan iller araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla maaş veriliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve detaylar…
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER? Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.