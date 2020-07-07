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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 11:01,

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı

Evde bakım maaşı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirtilen şartları taşıyan vatandaşlara veriliyor. Her ay düzenli olarak yatırılan bu maaşlar e-Devlet üzerinden sorgulanabiliyor. İşte e-Devlet evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve detaylar…

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Evde bakım maaşı yatan iller araştırılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla maaş veriliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı ve detaylar…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

2EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR
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EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Enflasyon oranının açıklanmasının ardından temmuz zamları belli oldu. İşte temmuz zammı ile yeni evde bakım maaşı…
Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544

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ENGELLİ AYLIĞI

%40-69
Eski: 537
Yeni: 567

%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854

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