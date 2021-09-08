Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 8 Eylül evde bakım maaşı sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller, her ay araştırılan konular arasında yer alıyor. Evde bakım maaşı alan vatandaşlar sorgulama işlemlerini online olarak da gerçekleştirebiliyorlar. Hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere bu para veriliyor. Peki, evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır? İşte e-Devlet sorgulama ekranı
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Evde bakım maaşı sorgulama ekranı araştırılıyor. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemi yapılabiliyor. Evde bakım maaşı yatan iller hakkındaki bilgiyi aşağıdaki link üzerinden sorgulama yaparak öğrenebilirsiniz.
2
EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
3
EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.