Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 7 Ekim evde bakım parası sorgulama ekranı
Evde bakım maaşı yatan iller ile ilgili araştırmalar hızlandı. Evde bakım maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplar yatırılıyor. Sağlık Bakanlığınca belirlenen yetkili hastanelerden alınacak engelli sağlık kurulu raporunda engel oranı en az %50 ve “Ağır engelli” İbaresi "evet" olarak işaretlenmiş olması gerekiyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı
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Evde bakım maaşı sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Aylık olarak yatırılan bu maaşın sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' sayfasından yapılabiliyor. Evde bakım yardımı her ay yatırılmakta olup her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. İşte sorgulama ekranı ve detaylar
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER?
Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.
Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.