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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Eylül 2020 - 11:25 | 

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Eylül evde bakım maaşı sorgulama

Evde bakım maaşı, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla veriliyor. Evde bakım maaşı yatan iller, 14 Eylül itibari ile araştırılan konular arasında bulunuyor. Aylık olarak yatırılan bu maaşın sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki evde bakım maaşı yattı mı? İşte sorgulama ekranı

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Evde bakım maaşı yatan iller, her ay araştırılan konular arasında bulunuyor. Evde bakım parası alan vatandaşlar ödemelerin ne zaman yapılacağını öğrenmek istiyorlar. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemi gerçekleştirilebiliyor. İşte evde bakım maaşı sorgulama ekranı

2EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER
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EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLER?

Evde bakım maaşı sorgulama işlemlerinizi e-Devlet üzerinden yapabiliyorsunuz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet’in “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” sayfasından evde bakım aylığı sorgulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini yapabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

3EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR
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EVDE BAKIM YARDIMI NEDİR?

Her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir tutarı, asgarî ücretin aylık net tutarının 2/3’ünden daha az olan bakıma ihtiyacı olan engellilere, engellinin bakımına destek amacıyla verilen sosyal yardımdır.

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