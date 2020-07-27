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GeriEkonomi Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Cumhurbaşkanı'ndan evde bakım maaşı yaşlı ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklama
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 27 Temmuz 2020 - 19:52,

Evde bakım maaşı bayramdan önce yatacak mı? Cumhurbaşkanı'ndan evde bakım maaşı yaşlı ve emekli aylıklarıyla ilgili açıklama

Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası evde bakım maaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurban Bayramı öncesi ekonomi gündemi için alınan kararları duyuran Erdoğan, "Engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerini de bayramı beklemeden hesaplara yatırıyoruz." dedi. İşte, 2020 temmuz ayı evde bakım maaşı ödeme tarihleri ve Erdoğan'ın açıklamalarından detaylar...

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Evde bakım aylığı ödeme tarihleri, Kurban Bayramı öncesinde gündeme geldi. Her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşının Kurban Bayramı öncesi ödeneceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, , 29 Temmuz’da ödemelerin yapılacağını ifade etmişti.

2EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENECEK
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EVDE BAKIM MAAŞI AYIN KAÇINDA ÖDENECEK?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Evde bakım maaşıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan "Engelli ve yaşlı aylıkları ile evde bakım ücretlerini de bayramı beklemeden hesaplara yatırıyoruz. Yükseköğrenim öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerini de bayram öncesi tamamlayacağız. Bu kapsamda 1 milyon 55 bin öğrencimize 603 milyon liranın üzerinde ödeme yapacağız. Memurunun maaşını ödeyemeyen kişiler vardı biliyorsunuz, bunlar şimdi muhalefette” diye konuştu.

3BAKAN SELÇUKTAN AÇIKLAMA
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, engelli ve yaşlı vatandaşlar ile ailelerine bayram öncesi ekonomik destek sağlamak amacıyla evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin Kurban Bayramından önce yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk, bu yıl Kurban Bayramının 31 Temmuz-3 Ağustos tarihlerine denk gelmesi nedeniyle evde bakım aylığı ile yaşlı ve engelli aylıklarının ödeme tarihlerini öne çektiklerini söyledi. Bakan Selçuk, yaşlı ve engelli aylıklarının peşin olarak her ayın 5’i ila 9’u arasında ödendiğini hatırlatarak, “Bu yıl mübarek Kurban Bayramı vesilesiyle Ağustos ayı ödemelerini öne çektik. Herkes için tek bir günde, 29 Temmuz’da ödemeleri yapacağız” dedi. Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 29 Temmuz’da yapılacağını kaydetti.

4ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARINDAN 1,4 MİLYON VATANDAŞIMIZ FAYDALANACAK
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ENGELLİ VE YAŞLI AYLIKLARINDAN 1,4 MİLYON VATANDAŞIMIZ FAYDALANACAK

Bakan Selçuk, Ağustos ayı engelli ve yaşlı aylıklarından 768 bin yaşlı, 636 bin engelli olmak üzere toplam 1,4 milyon vatandaşın faydalanacağını belirterek, “2022 sayılı Kanun kapsamındaki aylıklara ilişkin 2019 yılında vatandaşlarımıza yaklaşık 10 milyar TL ödeme gerçekleştirdik. Bu yıl bu tutarın yaklaşık 12 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 535 bin engelli vatandaşın faydalanacağını vurgulayan Bakan Selçuk, toplamda 827 milyon TL ödeme yapılacağını söyledi.

Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını dileyen Bakan Selçuk, “Engelli ve yaşlı vatandaşlarımızın ve ailelerinin mübarek Kurban Bayramlarını tebrik ediyorum” diye konuştu.

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