Esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele sürecinde ekonomik faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla esnaf ve sanatkarlara yönelik 'Esnaf Destek Paketi' hazırlandı. Bu kapsamda esnafa kullandırılacak işletme kredisinin limiti 25 bin lira, vadesi 36 ay olarak ve 6 aya kadar da ödemesiz dönem uygulanabilecek. Peki, esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
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Halkbank, faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceğini bildirmişti. Destek paketiyle devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup, paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulacak.İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin liraya kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecek. Peki, Esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?
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Halkbank esnaf kredisi başvurusu nasıl yapılır?
Halkbank esnaf kredisi talebinde bulunmak isteyenlerin online sistem üzerinden başvuru formunu doldurması gerekiyor. Bu adımın ardından bankanın Müşteri İlişkileri Yöneticisi kredi talebinizle ilgili olarak sizinle iletişime geçecek.Esnaf Destek Paketi kapsamında esnaf kredisi başvurunuz ile birlikte Paraf Esnaf Kart başvurunuz da alınmaktadır.
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Esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir?
Halkbank'tan yapılan açıklamada, Halkbank tarafından koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede esnaf ve sanatkarların faaliyetlerine destek olmak amacıyla geliştirilen Esnaf Destek Paketi kapsamında gerçekleştirilen İşletme Kredisi kullandırımlarının, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi (ESKKK) kefaletiyle kullandırılmış kredi bakiyesi bulunmayan esnaf ve sanatkarlara banka tarafından doğrudan kullandırım şeklinde uygulandığı bildirildi. Kredi notu 1300 olanlar esnaf kredisinden kolaylıkla faydalanabilecek. Tek şart esnaf ve sanatkar odalarına üye olmak.