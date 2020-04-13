Halkbank, faiz destekli kredilerden yararlanmamış olan ayrım yapmaksızın tüm esnafa 25 bin lira nakit kredi ve 25 bin lira ticari kart desteği vereceğini bildirmişti. Destek paketiyle devletin kamu sağlığını ve ekonomik istikrarı eşgüdümlü korumak üzere salgına karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadelenin bir parçası olunması amaçlanmakta olup, paket kapsamında İşletme Kredisi ve Paraf Esnaf Kart ürünleri sunulacak.İşletme kredisi yanında, esnaf ve sanatkârların mal ve hizmet alımlarında taksitli ve vadeli işlem yapabilecekleri, çek ve senet işlemlerini kart üzerinden gerçekleştirerek nakit akışlarını düzenleyebilecekleri, çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecekleri Paraf Esnaf Kart Destek paketi kapsamında 25 bin liraya kadar limitli olarak ayrıca tanımlanabilecek. Peki, Esnaf kredisi başvuru şartları nelerdir? Halkbank kredi başvurusu nasıl yapılır?