Enis Arıkan'dan estetik itirafı!
Estetik günümüzde artık sıradanlaştığından kimin estetikli kimin doğal güzel olduğunu anlamak güçleşti. Ünlü isimlerin birçoğu da güzelleşmek için neler yapıyor neler. İşte estetikli ünlüler...
Enis Arıkan, oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor. Arıkan, son olarak kendisinin yıllar önceki haliyle şimdiki halini kıyaslayan bir paylaşıma verdiği yanıtla gündem oldu. Ardından yaptırdığı estetik işlemleri tek tek sıraladı!
Enis Arıkan, bir Instagram hesabının kendisinin eski ve yeni halini kıyasladığı fotoğrafı görünce sessiz kalmadı. Esprili bir dille yaptırdığı işlemleri sıralayan ünlü oyuncu takipçilerini güldürdü.
'Beni yok edemeyeceksiniz, ben doğal güzelim' diyen Arıkan, şu ifadeleri kullandı: "Sadece saçımda biraz ek var", "Gözaltı dolgum var", "Burun dolgum var.", "Botoksum var", "Biraz da liposuction var", "Kıcasacı doğalım”, "İftira atmayın artık"
'Beni yok edemeyeceksiniz, ben doğal güzelim' diyen Arıkan, şu ifadeleri kullandı: "Sadece saçımda biraz ek var", "Gözaltı dolgum var", "Burun dolgum var.", "Botoksum var", "Biraz da liposuction var", "Kıcasacı doğalım”, "İftira atmayın artık"
"MİNİK MİNİK YAPTIRIYORUM"
İki yıl önce katıldığı '2. Sayfa' programında da estetik itirafında da bulunan Enis Arıkan, "Her yerimde estetik var, minik minik
Botoks olmadı bu kez balon
Bülent Serttaş ve eşi Selvi Serttaş, aynı anda ameliyat oldu. Fazla kilolarından kurtulmak amacıyla daha önce iki kez mide botoksu yaptıran çift, o uygulamadan fayda sağlayamayınca ameliyat masasına yattı. Bu kez mide balonu tekniğinde çare arayan Serttaş çifti kontrollü olarak kilo kaybetmeyi hedefliyor.
Sevilen şarkılarını seslendiren Derici, zaman zaman konuklarla sohbet etti. Kostümünü dekolte bulanlara "O kadar estetik yaptırdım, kazandığımın yarısını buna verdim o kadar da olsun artık!" diyerek yanıt verdi.
AYCAN'A NE OLDU?
Survivor yarışmasıyla şöhretini arttıran futbolcu Aycan Yanaç da estetik yaptıran isimler arasına katıldı.
Çenesi sivrien Yanaç'ın değişimi dikkat çekti.
Çenesi sivrien Yanaç'ın değişimi dikkat çekti.
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
Ünlü şarkıcı Funda Arar, Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' programına katıldı. Eğlenceli anların yaşandığı gecede Arar'ın değişimi dikkat çekti.
Star TV ekranında Volkan Konak'ın sunduğu 'Kuzeyin Oğlu' adlı eğlence programında şarkıcı Funda Arar konuk oldu. Performansıyla büyük beğeni toplayan Arar'ın yüzündeki değişim dikkat çekti.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Funda Arar son haliyle sevenlerini şaşırttı. Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.
Uzun zamandır ekranlardan uzak olan ünlü şarkıcı Funda Arar son haliyle sevenlerini şaşırttı. Arar'ın yanak dolgusu ve alın bölgesine botoks yaptırdı iddia edildi.
Funda Arar'ın bu değişimi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazı sevenleri ünlü şarkıcının yeni görüntüsünü beğenirken bazıları da yaptırdığı müdahaleler sonrası doğallığını kaybettiğini savundu. İşe yorumlardan bazıları...
'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'
'O eski halimden eser yok şimdi'
Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
'Keşke sen doğal kalsaydın Funda'
Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'
'Neden kendine bunu yapmış ki güzel bir kadındı zaten'
'O eski halimden eser yok şimdi'
Bence güzel olmuş, Funda Hanım her haliyle güzel'
'Televizyonda görünce tanıyamadım'
'Keşke sen doğal kalsaydın Funda'
Kendi tercihi bize saygı duymak düşer'
Daha önce Seda Sayan'ın da tercih ettiği 'Fransız askısı' tekniğiyle operasyon geçiren Karaca, ameliyat öncesi ve sonrasını paylaştı.
"Fransız askısının yeni sürümü" diyen Karaca'nın elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudaklar büyüdü, çene biraz sivrildi.
"Fransız askısının yeni sürümü" diyen Karaca'nın elmacık kemikleri dolgunlaşıp havaya kalktı, dudaklar büyüdü, çene biraz sivrildi.
Operasyondan sonra duygularını dile getiren ünlü şarkıcı şunları söyledi: Ben de her kadın gibi dış görüntümün yaşlanmasını istemiyorum. Ruhum 28 ama dış kaporta aynı şeyi söylemiyordu.
Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi.
Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?
6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik...
'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...
Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım.
Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim...
Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...
Hanımlar, beyler....
Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...
Bugünü kendimi yenilemeye adadım...
Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.
Pandemi hepimizi ruhsal, fiziksel ve psikolojik olarak etkiledi.
Bazen aynaya bakamayacak hale gelmedik mi kızlar?
6 haftadan beridir planladığımız bu minik narkozsuz operasyonu doktorumuz ile gerçekleştirdik...
'Fransız askısı' diye adlandırılan müdahalenin yeni sürümü...
Soldaki 'ben’i de çok seviyordum, hala seviyorum. Ama sağdaki 'bana' bayıldım.
Yer çekimine karşı gelemeyen her kas ve yağ dokusu yere doğru iner fotoğrafta görüldüğü gibi. Aslında yapılana kadar ben de ne kadar yıprandığımın farkında değildim...
Geleneksel botoks ve dolgu işlemleri artık hemen hemen her kadın ve erkeğin hayatında var, migren ve diş gıcırdatma tedavisinde bile kullanılıyor...
Hanımlar, beyler....
Tıp ve teknoloji geliştikçe yaşlanmak yok...
Bugünü kendimi yenilemeye adadım...
Uzun zamandır bu kadar şımartılmamıştım.
Demet Akalın, Star TV'de Alişan'la beraber hazırladığı sabah programın bitmesinin nedeni olarak gördüğü Seda Sayan'ı Instagram'da engellemişti.Sosyal medya hesabından bir video çekip açıklama yapan Seda Sayan, "Kimsenin ekmeğiyle oynamadım, oynamam" diyerek kendisini savundu.
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Elmacık kemikleri belirginleşen ve çenesini sivrileşen 58 yaşındaki ünlü şarkıcı ‘estetik yaptırmayı seviyorum’ sözleriyle eleştirilere cevap vermişti.
30 DİKİŞ ATILDI
Geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Lara, bu sefer de büyük dudaklarını küçülttü. Büyük bir operasyon geçiren şarkıcının dudaklarına 30 dikiş atıldı.
'SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ'
Büyük dudaklarından rahatsız olan Lara, bunun için ameliyat masasına yattı. Lara'nın operasyondan sonra arkadaşına gönderdiği fotoğraf da ortaya çıktı.
Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
Geçirdiği operasyon sonra konuşmakta ve yemek yemekte güçlük çeken Lara, Instagram'dan "Sonunda dudaklarım küçüldü" diye paylaşım yaptıktan sonra sevenlerinden gelen geçmiş olsun mesajları için de teşekkür etmeyi ihmal etmedi.
AĞLAYARAK İTİRAF ETTİ
Aradan geçen zamanın ardından dudaklarını küçülttüğü için pişman olan Lara, "Ne olur bana dua edin. Lütfen hiçbir yerinize hiçbir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın. Bakın dudağımla pipet bile tutamıyorum" sözleriyle gözyaşlarına boğuldu.Ünlü şarkıcının itirafı kısa sürede gündem oldu.
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Şarkıcı Lara dudaklarını küçültmüştü! Ağlaya ağlaya itiraf etti...
Hem para veriyorsunuz, hem acı çekiyorsunuz’
Yeliz Yeşilmen estetik operasyonu geçirdi. 6 saat süren bir ameliyatın ardından gıdısını ve göz kapaklarını aldıran Yeşilmen, ‘hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz’ dedi.
Ünlü oyuncu Yeliz Yeşilmen gıdı ve göz kapağını aldırmak için ameliyat oldu. Yeliz Yeşilmen estetik ameliyat sonrası instagram hesabından açıklama yaptı.
Sevenlerine seslenen Yeşilmen şunları söyledi: İyim merak etmişsiniz. Göz kapağımı ve gıdımı aldırdım. Asla yüzüme bir şey yapılmadı. Ailecek gıdılıyız kızım Asya’nın bile gıdısı var. Gıdı ve göz kapağı iyim sorun yok.
Sevenlerine seslenen Yeşilmen şunları söyledi: İyim merak etmişsiniz. Göz kapağımı ve gıdımı aldırdım. Asla yüzüme bir şey yapılmadı. Ailecek gıdılıyız kızım Asya’nın bile gıdısı var. Gıdı ve göz kapağı iyim sorun yok.
‘Hiç gereği yoktu’ yazmışsınız ama göz kapağımdan acayip et çıktı. Yorgun gösteriyordu, en son kendi çektiğim klibimde fark ettim gıdımın çıktığını. İnan çok kolay değil, hem para veriyorsunuz hem acı çekiyorsunuz fakat kendinizi ödüllendiriyorsunuz. Kendinizi daha iyi hissedecekseniz böyle ufak dokunuşlar yapabilirsiniz.
DUDAĞIM DOĞUŞTAN BÖYLE
Estetiksiz halini merak edenler için 17 yaşındaki bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Akyürek dudak dolgusu iddialarını net bir dille reddetmişti.
"ÇOK UTANIRDIM"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ünlü sanatçı, “Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım. Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez. Bu seferde orijinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum” notunu eklemişti.
"ÇOK UTANIRDIM"
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma ünlü sanatçı, “Biliyor musunuz ben o yıllarda dudaklarımdan dolayı kendimi çok çirkin bulur çok utanırdım. Çünkü güzellik algısı büyük dudaklar değildi insanların garibine giderdim. Allah şahit bu yüzden çok üzülürdüm. Gerçi şimdi de mutlu olduğum söylenemez. Bu seferde orijinal olduğunu anlatmak zorunda kalıyorum” notunu eklemişti.
Diz kapaklarını ve karın bölgesini gerdirdi, 4 kez de yüz gerdirme operasyonu geçirdi...
Bunun yanısıra her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.
Bunun yanısıra her 6 ayda bir yüzüne botoks yaptırıyor.
LİV TYLER'I ÖRNEK ALDI
Bu ünlü manken defalarca estetik operasyon geçirdi. Cerrahlara gittiğinde ise elinde ünlü yıldız Liv Tyler'ın fotoğrafı vardı.
3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.
3 kez burnunu yaptırdı, yüzüne dolgu maddesi koydurttu, çenesini törpületti, iki kez göğüs kaldırma operasyonu geçirdi, basen ve bel bölgesindeki yağları aldırttı, kalçalarını kaldırttı.
EN GENÇ ASSOLİST
Sahnelerin en genç assolisti eski adıyla Petek Dinçöz de güzelleşmek için bıçak altına yatanlardan.
Yaşı genç olduğu için çok fazla estetik operasyon geçirmedi. Burnunu düzelttirdi, göğüslerine silikon koydurttu.
Yaşı genç olduğu için çok fazla estetik operasyon geçirmedi. Burnunu düzelttirdi, göğüslerine silikon koydurttu.
HANDE ÇOK FAZLA DEĞİŞMEDİ
'Mum Kokulu Kadınlar' adlı filmdeki cüretkar sahneleriyle dikkat çeken ve Antalya'da umut vaad eden kadın oyuncu ödülü alan Hande Ataizi de bir dizi estetik operasyon geçirdi.
'Estetik yaptırdım sevgili takipçilerim'
Seda Sayan yüzünü gerdirdiği anları dakika dakika takipçileriyle paylaştı. 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle 10 yaş birden gençleşen Sayan'nın sosyal medya paylaşımı ilgi odağı oldu.
FRANSIZ ASKISI NEDİR?
Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.
Ameliyatsız bir yüz germe – yüz askılama işlemi olan Fransız askılama yöntemi Fransa'da geliştirilen, içi polyester dışı silikon malzemeden yapılmış esnek iplerle cildin gerdirilmesi işlemidir.
HATİCE'NİN DEĞİŞİMİ
Bu şarkıcıyı tanıdınız mı?
Bir zamanlar türkülere getirdiği yorumla müzik piyasasına damgasını vuran Hatice...
Hatice önceleri kısa ve koyu renk saçlarıyla mütevazı bir görünüm sergiliyordu.
Bir zamanlar türkülere getirdiği yorumla müzik piyasasına damgasını vuran Hatice...
Hatice önceleri kısa ve koyu renk saçlarıyla mütevazı bir görünüm sergiliyordu.
ESKİ HALİ BEĞENİLDİ
Sunucu Öykü Serter'in televizyona ilk çıktığı dönemki hali ortaya çıktı. Öykü Serter'in burnunu yaptırdığı dikkatlerden kaçmadı.
Zayıflığıyla her zaman konuşulan Öykü Serter'in eski kilolu hali daha çok beğenildi.
Zayıflığıyla her zaman konuşulan Öykü Serter'in eski kilolu hali daha çok beğenildi.