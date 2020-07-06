Engelli aylığı ne kadar oldu? Temmuz 2020 engelli aylığı zam sorgulama!
Engelli aylığı, enflasyon oranındaki değişim dolayısıyla birçok engelli vatandaşın hesaplarına da yansıyacak. Engelli aylığı olarak bilinen tutar dışında evde bakım maaşı ve 65 yaş aylığı da değişim gösterecek. Peki, Temmuz 2020 engelli aylığı ne kadar olacak? İşte, enflasyon değişimi ile hesaplara yansıyacak olan eski ve yeni aylık bilgileri
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Engelli aylığı, engel oranına göre değişim gösterecek. TÜİK haziran ayı enflasyon verileri ile birlikte memurlar dışında engelliler, evde bakım maaşı alanlar ve yaşlılık maaşı alanlar da zamlı maaşlarını çekebilecek. Peki, engelli aylığı ne kadar olacak? İşte, eski ve yeni engelli maaşları hakkında merak edilen o detaylar TEMMUZ 2020 ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR?
ENGELLİ AYLIĞI
%40-69
Eski: 537
Yeni: 567
%70 VE ÜSTÜ
Eski: 805
Yeni: 854
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Evde bakım desteği
Eski: 1.460
Yeni: 1.544
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65 yaş aylığı
Eski: 672
Yeni: 711
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EVDE BAKIM MAAŞI ŞARTLARI NELER?
Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları söz konusu. Engellilerin gündelik bakım hizmetlerinin genellikle kendi evlerinde ve bir akrabaları tarafından gerçekleştirildiği görülüyor. Bakım hizmetini gerçekleştiren kişiye evde bakım parası ödenebiliyor. Ancak bunun için bazı şartlar söz konusu.
Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesidir. Bununla birlikte, engellinin sağlık kurulu raporunda “ağır engelli” ibaresinin yer alması şarttır. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası alınamaz.