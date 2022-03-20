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Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 mart ayı enflasyon rakamlarında!

#Enflasyon#Tüik#Tüfe

Enflasyon rakamları piyasalar başta olmak üzere vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Her ayın başında bir önceki ayın enflasyon rakamlarını açıklayan Türkiye İstatisik Kurumu (TÜİK) mart ayı enflasyon verilerini kamuoyu ile paylaşacak. Şubat'ta enflasyon yüzde 54.44, kira artış zamanı gelenler için de zam oranı yüzde 25.98 olurken gözler mart ayı verilerine çevrildi. Peki, mart ayı enflasyon rakamları ne zaman hangi tarihte açıklanacak? İşte, 2022 mart ayı enflasyon oranlarının açıklanacağı tarih.

1/4Enflasyon oranı ne zaman açıklanacak Gözler 2022 mart ayı enflasyon rakamlarında

Mart ayı enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine çevrildi. Enflasyon ile TÜİK, TÜFE ve Yİ-ÜFE'yi kamuoyu ile paylaşacak. Pek çok kalemde yön tayin edecek olan 2022 enflasyon oranı, TÜFE ve Yİ-ÜFE olmak üzere iki farklı veri üzerinden açıklanacak. Kira artış oranı ve memur ve memur emekli zammında belirleyici olan mart ayı enflasyon rakamları, 4 Nisan'da belli olacak.

2/4ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

Ancak 3 Nisan pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.

3/4ENFLASYON NASIL HESAPLANIR

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek amacıyla hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur. Her hanehalkının değişik tercihleri ve harcama kalıpları olduğundan tüm hanehalklarının ortalama harcama alışkanlıkları tespit edilerek harcama sepetine girecek mallara ağırlıklar verilir. Yıllık enflasyon oranı, bu yöntemle oluşturulan sepete [örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)] bir ay içinde yapılan harcamanın önceki yılın aynı ayında yine o sepete yapılan harcamadan yüzde olarak ne kadar yüksek olduğunu ölçer.

4/4ENFLASYON NASIL OLUŞUR

ENFLASYON NASIL OLUŞUR?

Enflasyonun altında yatan temel neden çoğunlukla aynı miktardaki mal ve hizmetleri satın almak için daha fazla paranın mevcut olması veya ekonomi genelinde talebin arzı aşmasıdır. Bir başka ifadeyle, iktisadi faaliyeti sürdürebilmek için gerekli kaynakların kıt olması durumunda aynı mal ve hizmetler için daha yüksek fiyatlar talep edilebilir. Diğer taraftan, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının herhangi bir sebepten dolayı artması da üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında maliyet yönlü bir enflasyon yaratabilir. Ayrıca, ithal ürünlerin fiyatlarının artması da yurt içindeki genel fiyat düzeyinin yükselmesine neden olabilir.

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#Enflasyon#Tüik#Tüfe