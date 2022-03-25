Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Enflasyon ne zaman açıklanacak? Gözler 2022 mart ayı enflasyon rakamları ile kira artış oranında!

#Enflasyon#Tüik#Tüfe

Enflasyon rakamları TÜİK tarafından nisan ayında açıklanacak. Ev sahibi ve kiracıları da yakından ilgilendiren enflasyon oranları, kira artış oranlarında belirleyici olacak. Şubat'ta enflasyon yüzde 54.44, kira artış zamanı gelenler için de zam oranı yüzde 25.98 olurken gözler mart ayı verilerine çevrildi. Diğer yandan Bakan Nebati enflasyonla ilgili, "Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız. Her türlü enstrümanı kullandığımızı ve kullanacağımızı ifade etmek istiyorum" mesajını verdi. Peki, enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? İşte, 2022 mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih.

1/5Enflasyon ne zaman açıklanacak Gözler 2022 mart ayı enflasyon rakamları ile kira artış oranında

Mart ayı enflasyon oranları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız." mesajını vermesinin ardından mart ayı enflasyon verileri için beklentiler yoğunlaştı. TÜİK, TÜFE ve Yİ-ÜFE ile enflasyon oranlarını kamuoyu ile paylaşacak olan TÜİK kira artış oranlarını da belirleyecek. TÜFE ve Yİ-ÜFE olmak üzere iki farklı veri üzerinden açıklanacak. Enflasyon rakamları, 4 Nisan'da belli olacak.

2/5ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR

ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) her ayın 3'nde enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor.

Ancak 3 Nisan pazar gününe denk geldiği için mart ayı verileri 4 Nisan Pazartesi günü saat 10'dan sonra açıklanacak.

3/5BAKAN NEBATİDEN ENFLASYON MESAJI

BAKAN NEBATİ'DEN ENFLASYON MESAJI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Londra'da yaptığı açıklamalardan notlar;

Son dönemde çeşitli uygulamaları hayata geçiriyoruz. Enflasyon küreseldeki gibi ülkemizde de artış gösteriyor. Döviz kuru gelişmeleri, emtia fiyatları gibi etkenlerle enflasyon yüksek seyrediyor.

Enflasyonu kalıcı düşürme konusunda kararlıyız. Her türlü enstrümanı kullandığımızı ve kullanacağımızı ifade etmek istiyorum.

4/5ENFLASYON NASIL HESAPLANIR

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek amacıyla hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur. Her hanehalkının değişik tercihleri ve harcama kalıpları olduğundan tüm hanehalklarının ortalama harcama alışkanlıkları tespit edilerek harcama sepetine girecek mallara ağırlıklar verilir. Yıllık enflasyon oranı, bu yöntemle oluşturulan sepete [örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)] bir ay içinde yapılan harcamanın önceki yılın aynı ayında yine o sepete yapılan harcamadan yüzde olarak ne kadar yüksek olduğunu ölçer.

5/5ENFLASYON NASIL OLUŞUR

ENFLASYON NASIL OLUŞUR?

Enflasyonun altında yatan temel neden çoğunlukla aynı miktardaki mal ve hizmetleri satın almak için daha fazla paranın mevcut olması veya ekonomi genelinde talebin arzı aşmasıdır. Bir başka ifadeyle, iktisadi faaliyeti sürdürebilmek için gerekli kaynakların kıt olması durumunda aynı mal ve hizmetler için daha yüksek fiyatlar talep edilebilir. Diğer taraftan, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarının herhangi bir sebepten dolayı artması da üretilen mal ve hizmetlerin fiyatlarında maliyet yönlü bir enflasyon yaratabilir. Ayrıca, ithal ürünlerin fiyatlarının artması da yurt içindeki genel fiyat düzeyinin yükselmesine neden olabilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Enflasyon#Tüik#Tüfe