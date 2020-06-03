Emlak Konut kampanya detayları ve fiyatları! Emlak Konut projeleri İstanbul Ankara İzmir
Emlak Konut projeleri, 3 yıl geri ödemesiz dönem ve %5 peşinat ile birlikte %10 indirim imkanı sunuyor. Kamu bankalarının faiz indirimi sonrasında Emlak Konut GYO bünyesinde kampanyaya katılan inşaat firmaları, İstanbul, Ankara, İzmir, Denizli, Kocaeli, Konya ve Niğde'de yapılan projelerdeki konutlarını bu kampanya dahilinde satışa sunacak. Fiyat listesi hakkında detayları projenin konut seçeneklerine göre değiştiren Emlak Konut, kampanya detaylarını resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. İşte, Emlak Konut projeleri hakkında detaylı bilgiler
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Emlak Konut kampanyası ile 3 yıl ödemesiz ev sahibi olma şansını yakalayacak olan vatandaşlar, projeler hakkında detayları araştırmaya başladı. Emlak Konut projeleri ve fiyat bilgisi hakkında edinecekleri detaylı bilgi ile birlikte konut satın alma konusunda adım atacak olan vatandaşlar, proje detaylarını Emlak Konut GYO internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.
İşte, Türkiye genelinde inşa edilmekte olan Emlak Konut kampanyasına dahil markalı projeler
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Emlak Konut GYO öncülüğünde yapılması planlanan kampanyada önce liste fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim uygulanacak. Sonrasında vatandaş yüzde 5 peşinat verecek. Yüzde 15 de teslime ödenecek.
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Vatandaş kalan yüzde 80 için de aylık yüzde 0.70 bandından oranlarla konut kredisi kullanılacak. Kredi kullanan vatandaş 2 yıl taksit ödemeyecek, 3. yıla başlarken ödemeler yapılacak.
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Özel sektörün kampanyasında vade seçenekleri 10 ve 15 yıl olarak tüketiciye sunulacak. Kampanyanın ilk etapta yaklaşık 30 projede uygulanması bekleniyor.
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Bu projeler İstanbul, İzmir, Ankara, Gebze, Konya ve Denizli’de yer alıyor. Projelerin büyük kısmı teslime hazır ya da teslimi yakın tarihli.