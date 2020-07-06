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GeriEkonomi Emekli ve memur maşlarına ne kadar zam yapıldı? Emekli zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 emekli maaşı ve ikramiye hesaplama tablosu
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 06 Temmuz 2020 - 07:59,

Emekli ve memur maşlarına ne kadar zam yapıldı? Emekli zam farkları ne zaman yatacak? İşte 2020 emekli maaşı ve ikramiye hesaplama tablosu

Açıklanan enflasyon ile birlikte SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklilerinin alacakları zamlarda netleşti. Emekliler, temmuz-aralık döneminde maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacak. Zamla birlikte ek ödeme de artacak.

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Merakla beklenen emekli maaş zammı belli dolu. Haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak zam oranı da belli oldu. Haziran ayı enflasyonun açıklanmasıyla memur emeklilerin ve memurlar ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin altı aylık maaş zammı yüzde 5.75 olarak belirlendi. Peki enflasyon oranıyla birlikte emekli maaşları ne kadar oldu?Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Böylece Memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu. Buna göre, memur ve memur emeklisi 1,75 enflasyon farkı alacak. Bağ-Kur ve SSK emeklileri ise 5,75 maaş zammı alacak.

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EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur emeklisi ( en az )

Eski: 2.661

Yeni: 2.814 TABAN AYLIKLAR

EMEKLİ MAAŞLARI

Bağkur Esnaf:

Eski: 1784 TL

Yeni: 1886 TL SSK 2000 öncesi emekli:

Eski: 2111 TL

Yeni: 2233 TL EMEKLİ SANDIĞI

ESKİ: 2661 TL

YENİ: 2814 TL

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.

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Memur maaşlarına yapılacak olan temmuz zammının ne kadar olacağı araştırılıyor. Memur temmuz zammını merak eden vatandaşlar haziran enflasyon oranı ve enflasyon farkına yoğun ilgi gösteriyorlar. Zam oranı bugün açıklanan haziran enflasyon oranının ardından belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek.

MEMUR TEMMUZ ZAMMI BELLİ OLDU

Memur maaşlarına ne kadar zam yapılacağı bugün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından belli oldu. Memurlara 5.75 oranında zam yapılacak.

Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek.

Böylece memur ve emeklilerin maaşlarında yüzde 1,75 enflasyon farkı oluşmuş oldu.

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Memur maaşı ( en düşük )
Eski: 3.517 TL
Yeni: 3.719 TL

MEMUR (Lisans - 9/1)
ESKİ: 4.264
YENİ: 4.509

Memur emeklisi ( en az )
Eski: 2.661
Yeni: 2.814

TABAN AYLIKLAR
EMEKLİ MAAŞLARI
Bağkur Esnaf:
Eski: 1784 TL
Yeni: 1886 TL

SSK 2000 öncesi emekli:
Eski: 2111 TL
Yeni: 2233 TL

EMEKLİ SANDIĞI
ESKİ: 2661 TL
YENİ: 2814 TL

65 yaş aylığı
Eski: 672
Yeni: 711

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AVUKAT (9/1)
ESKİ: 5224 TL
YENİ: 5524 T
Avukat (1/4)
Eski: 6.728
Yeni: 7.115

ÖĞRETMEN (9/1)
ESKİ: 4013 T
YENİ: 4243 TL
Öğretmen (1/4)
Eski: 5.328 TL
Yeni: 5.634 TL

HEMŞİRE (9/1)
ESKİ: 4253 TL
YENİ: 4498 TL
Hemşire (Lisans - 5/1)
Eski: 5.168 TL
Yeni: 5.465 TL

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POLİS (11/1)
ESKİ: 5280 TL
YENİ: 5583 TL
Polis memuru (8/1)
Eski: 6.041 TL
Yeni: 6.388 TL

Başkomiser (3/1)
Eski: 6.899 TL
Yeni: 7.296 TL

Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Eski: 12.021
Yeni: 12.712

MÜHENDİS (7/1
ESKİ: 5591 TL
YENİ: 5913 TL

Teknisyen (Lise - 11/1)
Eski: 4.437 TL
Yeni: 4.692 TL

Araştırma görevlisi (7/1)
Eski: 6.690 TL
Yeni: 7.075 TL

Vaiz (1/4)
Eski: 5.536
Yeni: 5.85

Genel müdür (1/4)
ESKİ: 13.136
YENİ: 13.891

Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Eski: 6.904
Yeni: 7.301

7Enflasyon rakamları açıklandı
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Enflasyon rakamları açıklandı

Toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılki ilk zammı ocak ayında almıştı, yılın ikinci zammı ise temmuz ayında yapılıyor. Ocak ayında yüzde 6,49 olan zammın temmuz ayında kaç olacağı 3 Temmuz’da açıklanan enflasyon oranı ile birlikte netleşti.

Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu. Enflasyon haziranda yüzde 1,13 artarken, yıllık bazda yüzde 12,62 oldu.

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TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %4,84 ile haberleşme grubunda gerçekleşti

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %6,32 ile eğlence ve kültür, %9,74 ile ev eşyası ve %10,66 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %22,41 ile alkollü içecekler ve tütün, %19,80 ile çeşitli mal ve hizmetler ve %14,95 ile konut oldu.

Aylık düşüş gösteren tek grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında azalış gösteren tek ana grup %1,60 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. En az artış gösteren gruplar ise %0,70 ile konut, %0,87 ile alkollü içecekler ve tütün ve %0,97 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Haziran ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,49 ile ulaştırma, %2,83 ile lokanta ve oteller ve %2,45 ile eğlence ve kültür oldu.

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Sayıları 10 milyonu bulan SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri, ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere ve bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor.

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TÜİK, 2020 ocak-haziran enflasyonunu açıkladı ve zamlar da netleşti. Buna göre işçi ve Bağ-Kur ve tarım emeklileri temmuz ayında maaşlarını yüzde 5.75 zamlı alacaklar.

11EN DÜŞÜK EK ÖDEME 63 LİRA
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EN DÜŞÜK EK ÖDEME 63 LİRA

Zamla birlikte senenin ikinci yarısında en düşük SSK emeklisinin aylığı 2.341 liraya, en düşük Bağ-Kur emeklisinin aylığı 2 bin 99 liraya ve en düşük tarım emeklisinin aylığı ise 1.586 liraya çıkacak.

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SSK ve Bağ-Kur, tarım emeklileri bu yılın ocak ayında maaşlarını yüzde 6.50 zamlı almışlardı. Böylece 2020 yılında toplamda 12.20 zam almış oldular.

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2019’un Ocak ayında ise SSK, Bağ-Kur ve tarım emeklileri maaşlarını yüzde 10.19 zamlı almıştı. Temmuz ayı zammı ile birlikte 2019 yılı zam toplamı yüzde 15.2 oldu.

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Yeni zamla birlikte emeklilerin her ay aldığı ek ödeme de artacak. Emekliler 63 lira ile 300 lira arasında ek ödeme alacaklar.

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NOT: Tabloda 2020 Temmuz Maaşa Yansıyan Zam Tutarı, temmuz ayındaki 5.75 zam oranı üzerinden hesaplanmıştır. 2020 Ocak ayı maaşı, ek ödeme hariç maaştır. Zam oranı, ek ödemesiz maaş üzerinden hesaplanır.

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