Emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
Yaklaşık 16 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon ödemelerinde oranlar belli oldu. Milyonlarca emekli SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ile bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında, promosyon alabilmek için bankalara taahhütte bulunacak. Peki, emekli promosyonu ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Ziraat Bankası arasında emeklilere banka promosyonu verilmesi için protokol imzalandı. SGK'de düzenlenen protokolün imza törenine, SGK Başkan Vekili İsmail Yılmaz ile Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Turgut Gülcihan katıldı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'deki talimatı üzerine, SGK ve bankalar arasında imzalanan protokol kapsamında emeklilere ilk defa 3 yıllık süre için promosyon ödenmesinin sağlandığını anımsatan Yılmaz, yeni promosyon tutarını açıkladı. Peki, Ziraat Bankası promosyon tutarı ne kadar oldu?
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13 milyon emekliye 9 milyar lira promosyon ödemesi
Bu kapsamda 12 milyon emekliye bankalar tarafından 4,6 milyar lira tutarında ödeme yapıldığı bilgisini veren Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:
"Bu üç yıllık sürenin sona ermesiyle Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk Hanımefendi'nin talimatları doğrultusunda 2020-2023 dönemi için yeni bir sözleşme yapılması çalışmalarını bugün itibariyle tamamlamış bulunmaktayız. Bu kapsamda emekli aylığı; 1500 liraya kadar olan emeklilerimize 500 lira, 1500-2 bin 500 lira arasında olan emeklilerimize 625 lira, 2 bin 500 lira üstünde aylık alan emeklilerimize ise 750 lira tutarında promosyon ödenmesi kararını aldık. Bu artışlarla birlikte bu dönemki promosyon ödemelerinde bir önceki döneme göre yüzde 66 oranında artış sağladık.”
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Promosyonlar peşinde ödenecek?
Öte yandan Ziraat Bankası Pazarlama Grup Başkanı Gülcihan, bir basın mensubunun promosyon ödemelerine ilişkin takvime yönelik sorusu üzerine, "Peşin ödeniyor. Üç yıllık taahhütname alma sürelerine göre, örneğin Nisan 2017'de taahhütname alınmış, Nisan 2020'de süresi bitiyor. Süresi dolduğu anda gelip taahhütnamesini veriyor, bunu da internette mobil uygulamadan yapabiliyor." dedi.
Gülcihan, bir başka soru üzerine, emeklilerin kart ürünlerini kullanmasının taksit yapma, erteleme, puan gibi ciddi avantajlarının bulunduğunu anımsatarak, sadece emekliler değil bütün vatandaşların kartlı sistemlerle alışveriş yapmasının ülke ekonomisine kaynak sağlanması açısından faydaları bulunduğunu sözlerine ekledi.
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Yapı Kredi'den emeklilere bin liraya varan promosyon
Emekli maaşlarını 3 yıl Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler bin liraya varan nakit promosyon kazanacak.
Yapı Kredi'nin açıklamasına göre, emekli maaşlarının yatırılması için 31 Mart'a kadar bankayı tercih eden ve 3 yıl maaşlarını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emekliler 1000 liraya varan nakit promosyon alabilecek.
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ÖZELDE 2.500 LİRAYA KADAR ÇIKIYOR
TEB, maaşı 999 TL’ye kadar olan emeklilere 850 TL, 1.000 TL ile 1.999 TL arasında maaş alan emeklilere 925 TL, 2.000 TL ve üzeri olan emeklilere ise 1.000 TL promosyon sunuyor. Bankaya emekli müşteri getirenlere de kişi başına 150 TL, toplamda 1.500 TL’ye varan ödeme yapıyor. Böylece promosyon 2.500 TL’ye çıkıyor.
QNB Finansbank, emeklilere 1.250 TL’ye varan nakit kazanma fırsatı sunuyor. Ayrıca emekli tanıdıklarını yönlendirenlere, emekli başına 125 TL veriliyor.
Şekerbank, maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. İki otomatik ödeme talimatı verenler 150 TL, emekli müşteri yönlendirenlere ise emekli başına 150 TL veriyor. Böylece toplamda 2 bin 100 TL’ye kadar promosyon sunuyor.
ING Bank, 450 TL’ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor. Böylece 3 yıl için ek 1.800 TL promosyon; toplamda 2 bin 250 TL’ye varan promosyon fırsatı sunuyor.Fibabanka, 450 TL’ye varan promosyon ücreti dışında, otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.
Denizbank, 450 TL’ye varan promosyon ödemesinin yanı sıra bankaya emekli müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.