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GeriEkonomi Emekli maaşlarına promosyon güncellemesi… Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu verecek?
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Ekonomi
Haber Giriş: 09 Aralık 2021 - 10:41 | 

Emekli maaşlarına promosyon güncellemesi… Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu verecek?

Kamu ve özel bankalar, her yıl emekli aylıklarını alan milyonlarca vatandaşa promosyon ödemesi gerçekleştiriyor. İlk kez dört yıl önce başlayan promosyon uygulamasının miktarı bankalara göre değişiklik gösteriyor. Peki, hangi banka, ne kadar, emekli maaşı promosyonu verecek? işte, SSK, SGK ve Bağkur emekli promosyonu hakkında merak edilenler...

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Emeklilere maaşlarını almak için özel bankalara taahhütlü geçişlerinde bir promosyon ücreti veriliyor. Promosyon almak için emeklilerin maaşlarını aldıkları bankalara gidip promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekiyor.
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Türkiye’deki tüm bankalar maaşlarını kapsamına taşıyan müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. Promosyon miktarları ise emekli maaşlarına göre, 500 ile 2 bin 500 lira arasında değişiyor.
3İŞ BANKASI

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
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Akbank'tan yapılan promosyon açıklamasında "SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 15 Kasım 2021 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Akbank’a taşıyarak ve 3 yıl boyunca maaşınızı Bankamızdan almayı taahhüt ederek 2.500 TL’ye varan promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz." denildi.
5
Emekli maaşını DenizBank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilerimiz 1.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.
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Emekli maaşını Garanti BBVA’dan alanlara; 2.000 TL’ye varan nakit promosyon veriliyor. Banka maaşa göre emeklilere 1.000, 1.250, 1.500 lira ödüyor.
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