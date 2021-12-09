Emekli maaşlarına promosyon güncellemesi… Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu verecek?

İŞ BANKASI

T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile mevcut maaşını İş Bankası’ndan almakta olan, ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 8 Kasım - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 2.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.