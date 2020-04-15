Emekli maaşları ne zaman yatar? SSK Bağ Kur 1500 TL zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK? SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 28’i arasında maaşlarını alıyor. Buna göre SSK emeklileri için ayın 17'sinde, Bağ-Kur emeklileri için ise 17'sinden sonra ödemelerin yapılması planlanıyor.