Emekli maaşları ne zaman yatar? SSK Bağ Kur 1500 TL zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?

SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ 4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;



Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,



Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,



Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,



Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,



Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,