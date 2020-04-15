Emekli maaşları ne zaman yatar? SSK Bağ Kur 1500 TL zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşının 1.500 TL olduğunu açıklamasının ardından, milyonlarca emekli maaşlarını alacakları tarihi beklemeye başladı. Özellikle nisan ayının ortalarına doğru gelinirken, SSK ve Bağkur emeklileri zamlı emekli maaşlarının ödeneceği tarihle ilgili araştırmalarına hız verdi. Peki, Emekli maaşları ne zaman yatar? SSK Bağ Kur 1500 TL zamlı emekli maaşları ne zaman ödenecek? İşte, emekli maaşlarının ödeneceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Korona virüsüne karşı olası ekonomik etkilere karşı en düşük emekli maaşının 1.500 TL olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda duyurdu. Erdoğan'ın açıklaması sonrası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında emekli maaşlarıyla ilgili değerlendirmeleri paylaştı. Nisan ayı devam ederken, bu ay emekli maaşlarını alacak olan emekliler zamlı emekli maaşlarının ne zaman ödeneceğini araştırmaya başladı. İşte, zamlı emekli maaşı ödemeleri hakkında ayrıntılar.
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EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
SGK emeklileri ise tahsis numaralarının son rakamlarına göre her ayın 17 ve 28’i arasında maaşlarını alıyor. Buna göre SSK emeklileri için ayın 17'sinde, Bağ-Kur emeklileri için ise 17'sinden sonra ödemelerin yapılması planlanıyor.
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BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,
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Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.