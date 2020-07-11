Emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2020? Zamlı emekli ve memur maşları belli oldu

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK? Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.



Emekli maaşları her ay tahsis numaralarına göre ayın 17'sinde hesaplara yatmaya başlıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili bir açıklama yapılmazken, ödemelerin gününde yapılacağı tahmin ediliyor.



Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.