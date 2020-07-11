Emekli maaş farkı ne zaman yatacak 2020? Zamlı emekli ve memur maşları belli oldu
Emekli maaş farklı ne zaman yatacak 2020? TÜİK haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla, temmuz ayında emekli ve memurlara yapılacak zam oranı netlik kazandı. Memur emeklilerin ve memurlar ile işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin altı aylık maaş zammı yüzde 5.75 olarak belirlendi. Emekli ve memur maaşlarında zam oranının belli olmasıyla, gözler maaş farkının yatacağı tarihe çevrildi. İşte, emekli maaş farkının yatacağı tarihle ilgili ayırıntılar.
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1
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Açıklanan enflasyon oranının ardından memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, memur ve emekli maaşlarına ilk 6 ayda gerçekleşen enflasyon olan yüzde 5,75 oranında artış gelecek. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla emekli maaş farklının hesaplara yatacağı tarih gündeme geldi. Emekli maaş ödemelerinin her ay 17'sinde yapılmaya başlandığı göz önüne alındığında, maaş farklarının ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.
2
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EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?
Memur emeklisi ( en az )
Eski: 2.661)
Yeni: 2.814TABAN AYLIKLAR)
EMEKLİ MAAŞLARI)
Bağkur Esnaf:)
Eski: 1784 TL)
Yeni: 1886 TLSSK 2000 öncesi emekli:)
Eski: 2111 TL)
Yeni: 2233 TLEMEKLİ SANDIĞI)
ESKİ: 2661 TL)
YENİ: 2814 TL)
3
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EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Temmuz'da alacak.
Emekli maaşları her ay tahsis numaralarına göre ayın 17'sinde hesaplara yatmaya başlıyor. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Emekli maaş farklarının ödeneceği tarihle ilgili bir açıklama yapılmazken, ödemelerin gününde yapılacağı tahmin ediliyor.
Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
4
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BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemeleri şu şekilde;
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
5
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SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
4A SSK kapsamında emekli olanların emekli aylıklarının ödeneceği tarih tahsis numarasının son rakamına göre belirlenmektedir. Buna göre;
Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,
Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20’sinde,
6
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Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22’sinde,
Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,
Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24’ünde,
tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25’inde,
Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26’sında aylıkları ve sürekli iş kazası sürekli iş göremezlik gelirleri ödenmektedir.