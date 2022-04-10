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Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Bayram ikramiyesi ne kadar oldu? Detaylar açıklandı

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Emekli bayram ikramiyesi için detaylar gündeme gelmeye devam ediyor. Her yıl bayram öncesinde emeklilerin hesabına yatırılan bayram ikramiyesi, bu yıl da pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Hükumet kanadında gerçekleşen hazırlığa göre emekli bayram ikramiyesi bu yıl artış gösterecek. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak ve bayram ikramiyesi ne kadar oldu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

1/4Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak Bayram ikramiyesi ne kadar oldu Detaylar açıklandı

Hükümet, bayramdan önce yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri, ramazan ayı içerisinde oluşturulacak bir torba teklif ile Meclis gündemine getirmeye hazırlanıyor. Teklifler arasında emeklilerin bayram ikramiyesinin her yıl otomatik olarak arttırılması da bulunuyor. Bunun için yasal düzenleme yapılarak, “Her yıl enflasyon oranında arttırılır” hükmünün konulması planlanıyor.

2/4EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TORBA YASADA

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ TORBA YASADA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, son torba teklif üzerindeki çalışmaları henüz bitirmişken, bakanlıkların acil talipleri üzerine yeni bir torba teklif üzerinde çalışmanın başladığı ortaya çıktı. Hükümetin, ramazan ayı içinde yasalaşması gereken bazı acil düzenlemeleri oluşturulacak torba teklifle Meclis gündemine getirmeye hazırlandığı öğrenildi. Çok sayıda bakanlık, kendisi için önemli ve acil bulduğu düzenlemelerin pakete girmesi için uğraşırken, en ilgi çeken planlamanın emekli ikramiyesi olduğu öğrenildi.

3/4ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ

ENFLASYON ORANINDA ARTIŞ

Verilen bilgiye göre, bu konuda Maliye Bakanlığı ve AK Parti’nin ekonomi kurmayları bir çalışma yapıyor. Bütçeye maliyeti hesaplanıyor. Toplantılarda, bayram ikramiyesinin 2 bin lira olması yönünde görüşler dile getirildiği öğrenildi. Maliyetin çok yüksek olacağının iddia edilmesi üzerine, bunun bir kurala bağlanması ve her yıl otomatik bir artış yapılması önerisi değerlendirildi. Bu görüş daha fazla ağırlık kazandı.

4/4Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak Bayram ikramiyesi ne kadar oldu Detaylar açıklandı

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiyenin her yıl enflasyon oranında artırılması planlanıyor. Enflasyon oranında artırılırsa, bu ramazan bayramında bin 100 lira olan ikramiye tutarı, bin 500 civarına yükselecek. Tartışmaları bitirmek için düzenlemenin yasayla yapılması ve hazırlanan torba teklifin içine konulması önerildi. Böylece her yıl ayrı bir düzenleme yapılmasına gerek kalmayacak.

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