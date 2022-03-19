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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesinde son durum

#Emekli#Bayram İkramiyesi#Bay-Kur

Emekli bayram ikramiyeleri, Ramazan Bayramı öncesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından emekli bayram ikramiyeleri, bayramdan önceki hafta ödenecek. Geçtiğimiz yıl Ramazan Bayramı'nda 1.100 TL'ye yükselen emekli ikramiyelerinin bu bayramda ödeneceği miktarın 2000 lira civarında olması bekleniyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin hesaplarına yatırılan bayram ikramiyeleri için gözler şimdi yapılacak açıklamada. Peki, Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte, emekli bayram ikramiyesi miktarı ve ödeme tarihi hakkında bilgiler.

1/5Emekli bayram ikramiyesi ne kadar Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman verilecek Emekli ikramiyesinde son durum

Bayram ikramiyesi ne kadar? sorusu Ramazan Bayramı yaklaşırken emekliler başta olmak üzere milyonların gündemine geldi. 2018 yılında başlayan ve yaklaşık 12 milyon emekliyi yakından ilgilendiren bayram ikramiyeleri her sene dini bayramlardan önce hesaplara geçiyor. Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyla ilgili yazdığı yazıda 2.000 liraya çıkarılacağı görüşüne yer verdi. Ödemelerin ise bu sene 2 Mayıs tarihinde başlaması ön görülüyor.

2/5EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı. Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." dedi.

3/5BAYRAM İKRAMİYESİ 2.500 TL OLUR MU

BAYRAM İKRAMİYESİ 2.500 TL OLUR MU?

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer konuyu köşesine taşıdı. İşte Bayer’İn yazısındaki ilgili kısım:

2 Mayıs Pazartesi günü başlayacak Ramazan Bayramı’na 69 gün varken emekliye ödenecek ikramiyelere ilişkin çeşitli rakamlar havada uçuşmaya başladı. 2018 yılından itibaren emekli, dul ve yetime dini bayramlarda ilk olarak 1.000’er lira ikramiye ödenmeye başlanmış, geçen yıl bu rakam 1.100’e çıkarılmıştı. CHP, bayram ikramiyelerinin 4.253 lira olan net asgari ücret düzeyinde saptanmasını önerdi. Ancak bu teklifin kabul edilmesi olası görünmüyor. Kamuoyunda 1.100 liralık mevcut ikramiyeye yüzde 80-85 aralığında zam yapılarak 2.000 liraya çıkarılacağına ilişkin görüşler öne sürülüyor. Bir grup emekli gönderdiği mesajda, “Siyasi irade aileleri ile birlikte nüfusun üçte ikisini oluşturan emeklilerin ikramiyesi ile yüzleri tebessüm ettirmeli” diyor.

4/5Emekli bayram ikramiyesi ne kadar Ramazan Bayramı 2022 emekli ikramiyesi ne zaman verilecek Emekli ikramiyesinde son durum

Yılbaşında memur emeklisinin maaşında ek zam ile birlikte yüzde 30.5 oranında artış olurken, ek zamdan yoksun bırakılan işçi ve Bağ-Kur emekli aylığında yüzde 25.47 oranında artış gerçekleşti. Ek zamdan yararlandırılamayarak şoke olan 11 milyonu aşkın işçi, esnaf ve çiftçi emeklisinin, bayram ikramiyelerinin en az 2.500 liraya yükseltilerek ayrımcılığın bir ölçüde giderilmesini isteğini de iletelim.

5/5BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyesi genellikle bayramdan bir hafta önce hesaplara geçiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 2 Mayıs tarihinde başlayacak.

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#Emekli#Bayram İkramiyesi#Bay-Kur