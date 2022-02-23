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Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı? 2022 Emekli ikramiyesi düzenlemesi için gözler verilecek kararda

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Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zam oranları ardından gözler emekli ikramiyelerine çevrildi. Emekliler Ramazan ve Kurban Bayramları'nda maaşlarına ek olarak senede iki kere ikramiye alıyor. 2022 Emekli ikramiyesi düzenlemesi için gözler verilecek kararda. Peki, Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı?

1/3Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı 2022 Emekli ikramiyesi düzenlemesi için gözler verilecek kararda

Emekli maaşlarına yapılan zam oranıyla birlikte Ramazan ve Kurban Bayramları'nda bin 100 lira olarak verilen emekli ikramiyelerinde bu yıl için artış beklentisi oluştu.

2/3Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı 2022 Emekli ikramiyesi düzenlemesi için gözler verilecek kararda

Prof. Dr. Cem Kılıç, "Emeklilere ikramiye uygulaması 2018 yılında başladı. 2018'de yılda 2 kere olmak üzere bütün emeklilere 1000 lira bayram ikramiyesi verilmişti. Geçen yılda bu rakam 1.100 liraya Bu sene ise enflasyondaki hareketlilik, memur maaş zamları bu çerçeve üzerinden üzerinden düşündüğümüz zaman bu sene bu rakamın en düşük emekli maaşına çekilmesi gibi bir talep ortaya çıktı.

3/3Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, artacak mı 2022 Emekli ikramiyesi düzenlemesi için gözler verilecek kararda

Hükümet bu talebi değerlendirecektir. Benim tahminime göre emekli ikramiyesi 2000 lira civarına çekilebilir." dedi.

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