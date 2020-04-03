Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Evden emekli maaşı nasıl alınır?
Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemeleri erken bir tarihe çekilmişti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiyelerinin nisan ayında yatıracaklarını duyurmuş, ardından net tarihi yazılı olarak bildirmişti. İçişleri Bakanlığı ise valiliklere verdiği talimatla Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat sonucu, valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olan emeklilerin maaş ödemeleri evlerinde gerçekleşecek. Peki emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Evden emekli maaşı nasıl alınır?
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Emekli Sandığı emeklileri için nisan ayı maaş ödemeleri tahsis numaralarına göre 1-5 Nisan'da ödemeler tamamlanacak. Yaklaşık 13 milyon emeklilerin bayram ikramiyeleri de bu ay gerçekleşecek. Bayram ikramiyeleri SSK emeklileri için 7 ila 10 Nisan arasında, Emekli Sandığı emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için ise 11 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacak. Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Evden emekli maaşı nasıl alınır?
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BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Bayram ikramiyeleri SSK emeklileri için 7 ila 10 Nisan arasında, Emekli Sandığı emeklileri ve Bağ-Kur emeklileri için ise 11 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacak.Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram ikramiyesi ödemelerini öne çektiklerini hatırlatan Selçuk, "Buna göre ikramiyeler, 4a (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre 17-18-19 olanlar için 7 Nisan; 20-21-22 olanlar için 8 Nisan; 23-24 olanlar için 9 Nisan, 25-26 olanlar için 10 Nisan'da, 4b (Bağ-kur) ve (Emekli Sandığı) kapsamında olanlara ise 11 Nisan'da ödenecek. Yaklaşık 12 milyon emeklinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 7-11 Nisan tarihleri arasında ödenecek." ifadelerini kullandı.
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EVDEN EMEKLİ MAAŞI NASIL ALINIR?
İçişleri Bakanlığının valiliklere verdiği talimat kapsamında 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların maaşları evlerinde ödenmeye başlandı. Bu çerçevede Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası, Denizbank ve PTT ile varılan mutabakat sonucu, valilikler ve kaymakamlıklar koordinasyonunda sokağa çıkma yasağı olan emeklilerin maaş ödemeleri evlerinde gerçekleşecek. Peki, evden emekli maaşı nasıl alınır?
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Evden maaş ödemesi uygulamasına göre, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanlar evde ödeme, havale-EFT talimatı konusundaki taleplerini valilik ve kaymakamlıklara 112, 155 ve 156 numaralı telefonlar aracılığıyla iletiyor.
Şubede iletilen talimata istinaden müşteri hesabından yetkili kamu görevlisine ödeme yapılıyor. İşlem tutarı kendisine teslim edilen banka görevlisi ile yetkili kamu görevlisi müşterilere işlem tutarını teslim ettikten sonra ödemelerin yapıldığına dair tutanağı ilgili banka şubesine teslim ederek süreci tamamlıyor.
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Bankalardan emeklilere maaş ve ikramiye ödeme tavsiyesi
Kovid-19 salgınının yayılma sürecine ilişkin etkinin en aza indirilebilmesi için sosyal mesafenin korunması, kalabalık ve kitle halinde bir yerde bulunulmaması büyük önem taşıyor.
Bankalar, salgına ilişkin tedbirlerin yoğunlaştığı bugünlerde hem maaş sürecinde hem de yakın zamanda başlayacak bayram ikramiye ödemeleri ile ilgili olarak müşterilerine öncelikle dijital kanalları tavsiye ediyor, nakit para kullanımı olmaksızın banka ve kredi kartı ile harcamayı öneriyor.
Nakit ihtiyacı olanların ise sosyal mesafeyi koruyarak ATM'lerden nakit ihtiyaçlarını gidermeleri sağlıkları açısından bir gereklilik olarak görülüyor.