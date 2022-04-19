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Elif Buse Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? Samsak Döveci şarkısıyla ünlendi!

#Elif Buse Doğan#Samsak Döveci#Elif Buse Doğan Kimdir

Son günlerde dillerden düşmeyen Samsak Döveci şarkısıyla adından sık sık söz ettiren Elif Buse Doğan merak konusu oldu. Kadife sesi ile seslendirdiği Samsak Döveci şarkısı polemikleri de beraberinde getirdi. Peki, Elif Buse Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Elif Buse Doğan hakkında merak edilenler...

1/3Elif Buse Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli Samsak Döveci şarkısıyla ünlendi

TRT Müzik’te her hafta Serkan Çağrı ile beraber Nefesten Sese isimli programı sunan ve şarkılar söyleyen Elif Buse Doğan, Samsak Döveci şarkısıyla adından sıklıkla söz ettiriyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nı bitiren Doğan, sesiyle de geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Turk Halk müziği şarkılarını başarıyla seslendiren Elif Buse Doğan hakkında bilgiler merak ediliyor. İşte Samsak Döveci şarkısının yıldızı Elif Buse Doğan'ın hayatı ve şarkıları...

2/3ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR

ELİF BUSE DOĞAN KİMDİR?

1993 yılında dünyaya gelen Elif Buse Doğan, Kocaeli’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Kocaeli'de tamamlayan Elif Buse Doğan, müzik hayatına ilk olarak 2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlama ile başladı. İlköğretim eğitimi esnasında Kocaeli'de ilköğretimler arasında yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında 1. oldu.

2008 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarından mezun oldu. Elif Buse Doğan, Üniversite eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nı birincilikle bitirmiştir. Yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda yapan Elif Buse Doğan, TRT İstanbul Radyosu Yurttan Sesler korosuyla bir çok konsere katıldı.

3/3Elif Buse Doğan kimdir, kaç yaşında, nereli Samsak Döveci şarkısıyla ünlendi

Elif Buse Doğan, bir süre TRT MÜZİK’te her hafta canlı yayınlanan AŞK İÇİN isimli müzik eğlence programı hazırlayıp sundu.(2016-2017)

‘’ELİF ZAMANI’’ isimli ikinci solo albüm çalışmasını 23 Şubat 2018’de çıkaran Doğan, TRT Müzik’te her hafta yayınlanan ‘NEFESTEN SESE’ isimli müzik eğlence programını Serkan Çağrı ile beraber sunuyor.

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