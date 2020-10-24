Ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) sorgulama
Nakdi ücret desteği ödeme tarihi kasım ayının yaklaşmasıyla gündeme geldi. Ücretsiz izne ayrılan çalışanlara ödenen nakdi destek ödemeleri her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların banka hesaplarına T.C kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor. Cumhurbaşkanı kararı ile 17 Kasım tarihine kadar uzatılan nakdi destek ödemeleri en son 8-9 Ekim tarihinde yatırılmıştı. Peki, ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İşte, nakdi ücret desteği sorgulama ekranı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Bir milyon 976 bin kişiye sağlanan ücretsiz izin desteği ekim ayı ödeme tarihi, son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Pandemi döneminde ücretsiz izne ayrılan ancak işsizlik maaşı alamayan çalışanlara sağlanan nakdi ücret desteği eylül ayı ödemeleri bu ayın başında yatırılmıştı. Ekim ayına ilişkin ücretsiz izin desteği ödeme tarihiyle henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ödemelerin ay başında yapılması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
İş akdi 15 Mart'tan sonra feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanamayan işçilere her ay nakdi destek ödemeleri sağlanıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, eylül ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin 8-9 Ekim’de yapılacağını bildirmişti.
Ancak ekim ayı nakdi destek ödeneği ödeme tarihi henüz belli olmadı. Ödemelerin kasım ayının ilk haftasında yapılması bekleniyor. Konuyla ilgili gelişmeler geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
3
Abone Ol
SÜRE UZATILDI MI?
Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı şöyle;
Koronavirüs destekleri kapsamında mart ayının sonunda çalışanları ve işverenleri desteklemek için kısa çalışma ödeneği ödenmeye başladı. Nisan ayında da işverenlere çalışanlarını ücretsiz izne çıkarma hakkı tanındı ve ücretsiz izne ayrılanlara devlet aylık 1177 destek verdi. Üst üste alınan kararlarla, nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin uygulamasının süreleri uzatıldı.
4
Abone Ol
Son duruma göre kısa çalışma ödeneği 31 Ekim’e, ücretsiz izne ayrılanlara ödenen nakdi ücret desteği de 17 Kasım tarihine kadar uzatıldı. Son rakamlara göre de 3 milyon 579 bin kişiye kısa çalışma ödeneği, bir milyon 976 bin kişiye de ücretsiz izin desteği ödeniyor.
5
Abone Ol
NAKDİ DESTEK ÖDEMESİ NASIL SORGULANIR?
Ücretsiz izin desteği sorgulama ekranı için İŞKUR giriş bilgileri ya da E-Devlet şifresine sahip olmak yeterli. İlk kez e Devlet şifresi alacakların ise PTT’ye başvurması gerekiyor. Nakdi destek ödeme bilgilerini sorgulamak için E-Devlet girişi yapan vatandaşlar, aşağıdaki linke tıklayarak işlemlerini sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor.