Ekim ayı nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? İŞKUR Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) sorgulama

Bir milyon 976 bin kişiye sağlanan ücretsiz izin desteği ekim ayı ödeme tarihi, son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Pandemi döneminde ücretsiz izne ayrılan ancak işsizlik maaşı alamayan çalışanlara sağlanan nakdi ücret desteği eylül ayı ödemeleri bu ayın başında yatırılmıştı. Ekim ayına ilişkin ücretsiz izin desteği ödeme tarihiyle henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ödemelerin ay başında yapılması bekleniyor. İşte, ayrıntılar.