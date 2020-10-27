Son dakika haberi: Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneğiyle ilgili karar Resmi Gazete'de
Son dakika haberi... Kısa çalışma ödeneği ekim ayı ödeme tarihi çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi döneminde alınan ekonomik önlemler kapsamında uygulanan kısa çalışma ödeneği her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşların hesaplarına yatırılıyor. Bir süredir uzatılması gündemde olan kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar yatacak? İşte, kısa çalışma ödeneğinin uzatıldığı tarih.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Kısa çalışma ödeneği son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Çalışanları ve işverenleri ilgilendiren istihdam teşviklerini kapsayan ekonomik tedbirler kapsamında ödenen kısa çalışma ödeneğinin süresi geçtiğimiz haftalarda iki ay daha uzatılmıştı. Çalışanların beklediği kısa çalışma ödeneğiyle ilgili karar belli oldu. Cumhurbaşkanı kararı ile kısa çalışma ödeneği süresinin 2 ay daha uzatılması Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz" dedi. İşte, ayrıntılar.
2
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDEĞİ UZATILDI MI?
Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık’a kadar yararlanmaya devam edecek.
BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu..
Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz..
Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.
3
Abone Ol
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Geçtiğimiz ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Ancak ekim ayı kısa çalışma ödeneği ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
4
Abone Ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle Cumhurbaşkanı'nın kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatma yetkisi genişletiliyor. Buna göre, Cumhurbaşkanı 31 Aralık 2020 tarihi korunarak, kısa çalışma ödeneğinin süresini sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatabiliyor.
5
Abone Ol
NOYAN DOĞAN KÖŞESİNE TAŞIDI
Hürriyet yazarı Noyan Doğan, yeni istihdam desteklerini köşesine taşıdı. Doğan, kısa çalışma ödeneğinin tarihine de değindi. İşte Noyan Doğan’ın kısa çalışma ödeneğine yönelik yazısı:
Çalışanları ve işverenleri ilgilendiren istihdam teşviklerini kapsayan kanun tasarısı Meclis’e gönderildi. Kısa çalışma ödeneği uzuyor, işten çıkardığı çalışanını geri alana destek geliyor, 25 yaş altı ile 50 yaş üzeri olanlar süreli çalışacak. Peki, yeni desteklerden kimler, nasıl yararlanacak?
* Kısa çalışma ödeneği 2021’nin Haziran ayına kadar devam edecek.
* İşten ayrılıp, işsizlik ödeneği alanların, ayrıldıkları tarihten itibaren 90 gün içinde işe girmeleri ve bir yıl boyunca kesintisiz çalışmaları halinde sigorta primleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak.
* Kanun tasarısı yasalaşırsa, işten çıkardığı kişileri işe geri alan işverenlere günlük 44.15 lira, aylık 1.324 lira destek verilecek.
6
Abone Ol
* Kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanları istihdam eden işverenlere sosyal güvenlik primi işveren payı İşsizlik Sigortası Fonun’dan karşılanıyor. En düşük teşvik tutarı ise 603 lira. Bu destek 2020’nin sonunda bitiyordu. Meclis’teki tasarı yasalaşırsa teşvik 2023 yılına uzayacak.
* 2018 yılında uygulamaya giren ilave istihdam desteği ile işverenler prim teşviklerinden yararlanıyordu. Destek 2020’nin sonunda bitiyor. Bu süre 2023 yılına uzatılacak. Aynı şekilde gelir vergisi stopaj teşviki ve damga vergisi desteği de 2023’e uzatılıyor.
* 28 Temmuz’da yayınlanan yasa ile işyerlerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edildi. Bu kapsamda da sigortalı ve işveren paylarının tamamını 3 ay boyunca ve 2020’nin Aralık sonuna kadar devlet karşılıyor. İki ay içinde 159 bin işyeri ve 1.2 milyon çalışan, normalleşme desteğinden yararlandı. Destek süresi bu yılın sonunda bitiyor. İşte yasa tasarısı ile normalleşme desteği 2021’nin haziran ayına uzatılacak.