Ekim ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? e devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı
Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi, çalışanların gündeminde yer almaya başladı. Çalışanları ve işverenleri ilgilendiren istihdam teşviklerini kapsayan ekonomik tedbirler kapsamında ödenen kısa çalışma ödeneğinin süresi 2 ay uzatıldı. Ödenekten faydalananlara her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kısa çalışma ödeneği vatandaşların T.C kimlik numarasına göre yatırılacak. Ödemeler e devlet üzerinden sorgulanacak. Peki, ekim ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşte, e devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Ekim ayı kısa çalışma ödeneği son dakika açıklamalar ile vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Bir süredir uzatılması gündemde olan kısa çalışma ödeneği yeni yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 2 ay daha uzatıldı. Pandemi döneminde 31 Aralık’a kadar çalışanların faydalanmaya devam edeceği kısa çalışma ödeneği eylül ayı ücretleri en son 5 Ekim'de ödenmişti. Ancak ekim ayı kısa çalışma ödeneğinin ne zaman yatacağı henüz belli değil. İşte, detaylar.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 5 Ekim’de hesaplara yatırılacağını duyurmuştu.
Bakan Selçuk, “Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim’de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız.” demişti.
Ancak ekim ayı kısa çalışma ödeneği ödeme tarihi henüz belli değil. Konuyla ilgili gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA
e-Devlet üzerinden Kısa Çalışma Ödeneği sorgulama işlemi gerçekleştiriliyor. Aşağıda bulunan linke tıklayıp e-Devlet'e giriş yapabilirsiniz.
Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı ve 31 Aralık’a kadar çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.
Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık’a kadar yararlanmaya devam edecek.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı, kısa çalışma ödeneğinin ve işten çıkarma yasağının 2 ay uzatılmasına ilişkin paylaşımda bulundu..
Bakan Selçuk, yaptığı paylaşımda, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz..
Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı" ifadelerini kullandı.