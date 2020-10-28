Ekim ayı kısa çalışma ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak? e devlet kısa çalışma ödeneği sorgulama ekranı

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMANA KADAR UZATILDI? Cumhurbaşkanı Kararı ile kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı ve 31 Aralık’a kadar çalışanlar kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilecek.



Koronavirüs (covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 2 ay uzatılması hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.



Buna göre, sosyal koruma kalkanı kapsamında 26 mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulamasından faydalananlar için 2 ay daha uzatıldı. Karara göre, işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Aralık’a kadar yararlanmaya devam edecek.