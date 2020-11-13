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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 13 Kasım 2020 - 08:33 | 

EFT saatleri değişti mi? Merkez Bankası'ndan EFT Fast için önemli adım

Sadece mesai saatleri içerisinde yapılabilen EFT için Merkez Bankası'ndan önemli bir açıklama geldi. Yeni bir ödeme sistemi olarak EFT Fast hizmetini uygulamaya koymaya hazırlandıklarını açıklayan Merkez Bankası, böylece EFT saatleri konusunda esneklik yaşanabileceğini ifade etti. 7 gün 24 saat EFT yapma olanağına sahip olacak olan yeni sistem, fonların anlık ve sürekli transferi cümlesinin baş harflerinden oluşan FAST olarak ifade edilecek. İşte, yeni EFT saatleri hakkında Merkez Bankası'ndan önemli açıklamalar

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EFT saatleri için önemli bir açıklama yapan Merkez Bankası, normalde saat 17.30'a kadar yapılabilen EFT işlemlerinin 7 gün 24 saate yayılacağını açıkladı. Süreç üzerindeki çalışmalarını tamamladıklarını ancak pilot çalışma için 18 Aralık 2020 itibariyle bazı testlerin yapılacağını açıklayan Merkez Bankası, sürecin kademeli olarak vatandaşların erişimine açılacağını açıkladı. İşte, EFT saatleri hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme sistemini  hizmete açmak üzere hazırlıkların tamamlandığını bildirerek, "FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki  para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat  gerçekleştirebileceklerdir" açıklamasında bulundu.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınması  ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılması planlanıyor.

Ayrıntılar şu şekilde:

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"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yeni bir ödeme  sistemini hizmete açmak üzere hazırlıklarını tamamlamıştır. FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) olarak isimlendirilen bu yeni  sistem ile vatandaşlarımız farklı bankalardaki hesapları arasındaki  para transferlerini, saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat  gerçekleştirebileceklerdir.

FAST Sisteminin, 18 Aralık 2020 tarihinden itibaren pilot uygulama  olarak hizmete alınması ve kademeli bir şekilde vatandaşların  kullanımına açılması planlanmaktadır. Sistemin kısa bir zaman  içerisinde tüm finansal kuruluşları kapsayacak şekilde yaygınlaşması  hedeflenmektedir.

FAST Sistemi ile birlikte, ödemelerin telefon numarası, kimlik  numarası veya e-posta adresi gibi bilgiler kullanılarak daha kolay bir  şekilde başlatılmasını sağlayan Kolay Adresleme Sistemi de  vatandaşlarımızın kullanımına sunulacaktır.

Böylece, TCMB’nin Ülkemiz perakende ödeme sistemleri altyapısını,  yenilikçi finansal teknolojileri ve iş yapış yöntemlerini  destekleyecek şekilde geliştirmeye yönelik çalışmalarında önemli bir  adımı tamamlanmış olacaktır.

Ödemeler alanındaki temel altyapıyı güçlendirecek bu gelişmelerin,  yenilikçi finansal teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası  haline gelmesini sağlayarak, dijital ekonomi hedefi doğrultusunda çok  önemli katkılarda bulunacağı değerlendirilmektedir.

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