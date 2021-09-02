Sperduti, "Aileler ve genÃ§ler genellikle yakÄ±nlardaki ÅŸehirlerdeki daha bÃ¼yÃ¼k evlere ve kÄ±rsal kesimdeki villalara taÅŸÄ±nmak iÃ§in ÅŸehri terk eder, ancak her zaman onlarÄ±n yerini alan yeni gelenler vardÄ±r, bu yÃ¼zden dengelenir. Bu Ã¶lmekte olan bir ÅŸehir deÄŸil, insanlar hala eski bÃ¶lgede yaÅŸÄ±yor ama yenilenmeye, taze oksijene ihtiyacÄ± var" diyor.