DünyanÄ±n en ünlü ÅŸehrine yakÄ±n... Evler 1 Euro'dan satÄ±ÅŸa çÄ±ktÄ±! Tek bir ÅŸart var
Ä°talya kasabalarÄ±ndaki evleri 1 Euro'ya satmasÄ±yla gÃ¼ndeme gelmiÅŸti. Åžimdi yeniden Roma'ya yakÄ±n bir kasabada konutlarÄ±nÄ± satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kardÄ±. Ä°ÅŸte detaylar...
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Ä°talya'nÄ±n devam eden 1 Euro'luk konut satÄ±ÅŸÄ±, Ã¼lkenin Ã¼cra kÃ¶ÅŸelerinden bazÄ±larÄ±nda yeni bir hayata baÅŸlamak isteyen insanlar iÃ§in ideal oldu.
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Bu ay, pastoral Maenza kasabasÄ±, Roma'nÄ±n Latium bÃ¶lgesinde bir dolarÄ±n biraz Ã¼zerinde ev satmaya baÅŸlayan ilk ÅŸehir oldu.
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BaÅŸkentin gÃ¼neyindeki vahÅŸi Lepini tepelerinde, bir zamanlar Ã§obanlarÄ±n ve kabilelerin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tarihi konum, yeni sakinleri Ã§ekme umuduyla dÃ¼zinelerce terk edilmiÅŸ taÅŸ konutu kullanÄ±ma sunuyor.
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Belediye BaÅŸkanÄ± Claudio Sperduti, sakin sokaklarÄ±na yeni bir soluk getirmek amacÄ±yla memleketinin iddialÄ± bir "yeniden doÄŸuÅŸ paktÄ±" baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â AmacÄ±n, eski sahipler ve yÄ±kÄ±m fiyatlarÄ±nÄ±n cazibesine kapÄ±lan potansiyel alÄ±cÄ±lar arasÄ±nda baÄŸlantÄ± kurarak, kullanÄ±lmayan tÃ¼m mÃ¼lkleri kurtarmak olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.
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Sperduti, "Â Her seferinde bir adÄ±m atÄ±yoruz. Aileler iletiÅŸime geÃ§ip eski evlerini bize teslimÂ ettikÃ§e, her ÅŸeyi Ã§ok ÅŸeffaf hale getirmek iÃ§in bunlarÄ± web sitemizden kamu duyurularÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla piyasaya sÃ¼rÃ¼yoruz" dedi.Â (http://www.comunedimaenza.it/c059013/hh/index.php)
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Ä°lgilenen alÄ±cÄ±lar ayrÄ±ca belirli mÃ¼lk talepleri yapmak iÃ§in belediye binasÄ±yla iletiÅŸime geÃ§meye davet edilir ve yerel yetkililer gereksinimlerini karÅŸÄ±lamaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r.Â Kasaba, bazÄ±larÄ± harap durumlarÄ± nedeniyle yoldan geÃ§enler iÃ§in potansiyel bir tehlike haline gelen yaklaÅŸÄ±k 100 ihmal edilmiÅŸ mÃ¼lke yeni bir soluk getirmeyi umuyor.
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SatÄ±ÅŸa sunulan ilk birkaÃ§ ev iÃ§in baÅŸvurular 28 AÄŸustos'ta sona erdi. Ancak belediye baÅŸkanÄ±, ilk sahipleri ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ederken, daha fazlasÄ±nÄ±n piyasaya Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± kaÃ§Ä±ran insanlara gÃ¼vence veriyor.Â
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ÅžARTLAR AYNI
Maenza'da bir mÃ¼lk satÄ±n almayÄ± baÅŸaranlar, onu Ã¼Ã§ yÄ±l iÃ§inde yenilemeyi taahhÃ¼t etmeli ve iÅŸler tamamlandÄ±ktan sonra iade edilmek Ã¼zere 5.000 Euro depozito garantisi vermelidir.
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Ev, pansiyon, maÄŸaza veya restoran gibi mÃ¼lkÃ¼n neye dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸine dair ayrÄ±ntÄ±lÄ± bir yeniden dÃ¼zenleme planÄ± da dosyalanmalÄ±dÄ±r.Â Sperduti, oturma izninin zorunlu olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak Maenza'da yarÄ± kalÄ±cÄ± olarak yaÅŸamak isteyen Ã§ocuklu ailelerin ve genÃ§ Ã§iftlerin baÅŸvurmaya teÅŸvik edildiÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.
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Birden fazla baÅŸvuru sahibi aynÄ± evi istiyorsa, yerleÅŸmek isteyenlere ve en hÄ±zlÄ± tadilatÄ± planlayanlara Ã¶ncelik verilecektir.Â Sperduti, kasabanÄ±n diÄŸerlerinden farklÄ± olarak, son 20 yÄ±lda 3.000'i zar zor aÅŸmÄ±ÅŸ olsalar bile, azalan nÃ¼fus sayÄ±larÄ±nÄ± durdurmak iÃ§in 1 Euro'luk evler teklif etmediÄŸini sÃ¶ylÃ¼yor.Â
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Sperduti, "Aileler ve genÃ§ler genellikle yakÄ±nlardaki ÅŸehirlerdeki daha bÃ¼yÃ¼k evlere ve kÄ±rsal kesimdeki villalara taÅŸÄ±nmak iÃ§in ÅŸehri terk eder, ancak her zaman onlarÄ±n yerini alan yeni gelenler vardÄ±r, bu yÃ¼zden dengelenir. Bu Ã¶lmekte olan bir ÅŸehir deÄŸil, insanlar hala eski bÃ¶lgede yaÅŸÄ±yor ama yenilenmeye, taze oksijene ihtiyacÄ± var" diyor.
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TAZE OKSÄ°JEN
BazÄ±larÄ± biraz daha yÃ¼ksek fiyata perakende satÄ±ÅŸlar da dahil olmak Ã¼zere birÃ§ok kapÄ±ya parlak "satÄ±ÅŸ" iÅŸaretleri yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Belediye baÅŸkanÄ±, "Eski mÃ¼lkÃ¼nden kurtulmak iÃ§in can atan bir mal sahibi, bu onu bedavaya vermek anlamÄ±na gelse bile, sonunda kasabaya gelen bir kiÅŸiye 3.000 Euro'ya sattÄ±" diyor.Â
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Ã‡oÄŸu eski konutun kÃ¼Ã§Ã¼k olduÄŸu, yaklaÅŸÄ±k 50-70 metrekare olduÄŸu gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, onlarÄ± yenilemek nispeten ucuz bir tekliftir. Sperduti'ye gÃ¶re, depreme dayanÄ±klÄ± gÃ¼ncellemeler iÃ§in vergi indirimleri, maliyetlerin metrekare baÅŸÄ±na 100 Euro'dan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na geliyor.Â Bu nedenle, harap bir evi hayata dÃ¶ndÃ¼rmenin fiyatlarÄ± yaklaÅŸÄ±k 5.000 Euro'dan baÅŸlamalÄ±dÄ±r.
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SAVAÅžLAR VE MUCÄ°ZELER
Maenza, Sarazen kÄ±yÄ± akÄ±nlarÄ±ndan kaÃ§an Ã§obanlar tarafÄ±ndan kuruldu. Ancak daha sonra iki yÃ¼zyÄ±llÄ±k kanlÄ± savaÅŸlardan sonra Roma Ä°mparatorluÄŸu'na teslim olan Germen Volsci kabilelerinin geliÅŸiyle geliÅŸti. KasabanÄ±n adÄ±nÄ±n kÃ¶keninin Alman ÅŸehri Mainz'e dayandÄ±ÄŸÄ± sÃ¶yleniyor. Ancak yerel halk bunun "geliÅŸen insanlar" anlamÄ±na gelen Latince bir ifadeden geldiÄŸini iddia etmeyi tercih ediyor.
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AÃ§Ä±k gÃ¼nlerde Maenza'dan manzarasÄ± Circeo burnuna kadar uzanÄ±r. Kasaba, yemyeÅŸil bahÃ§eler, gÃ¶ller ve otlayan bufalolarla dolu verimli bir eski alana bakmaktadÄ±r.Â Orta Ã‡aÄŸ, Maenza'nÄ±n altÄ±n Ã§aÄŸÄ±ydÄ±. Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± sÄ±rasÄ±nda ÅŸehrin bir kÄ±smÄ± bombalandÄ±.Â Eski bÃ¶lge, dolambaÃ§lÄ± kemerli sokaklardan, dar geÃ§itlerden ve parke taÅŸlÄ± basamaklardan oluÅŸuyor. Amblemler ve armalar binalarÄ± sÃ¼slÃ¼yor.
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1700'lÃ¼ yÄ±llara dayanan, ÅŸu anda satÄ±ÅŸta olan 1 Euro'luk evler, kÃ¼Ã§Ã¼k bir meydana bakar ve Pontine adalarÄ±nÄ±n eÅŸsiz deniz manzarasÄ±na sahiptir. KalÄ±n pencere Ã§erÃ§eveleri ve kemerli bir giriÅŸ kapÄ±sÄ± olan bÃ¼yÃ¼k kaba koyu gri taÅŸlardan yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Â
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Ä°Ã§eride eski fayanslar hala duvarlarÄ± sÃ¼slÃ¼yor, tozlu sandalyeler Ã§atlamÄ±ÅŸ duvarlara yaslanÄ±yor ve ahÅŸap kapÄ±lar menteÅŸelerden sarkÄ±yor.Â GÃ¶mme mutfaklar paslanÄ±yor ve kÄ±rÄ±lÄ±yor. Geride kalan nesneler arasÄ±nda merdivenler, hala tavandan sarkan avizeler ve eski buzdolaplarÄ± var.
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GURME YEMEK FUARLARI
Maenza, sulu kirazlarÄ± ile Ã¼nlÃ¼dÃ¼r. Terracina, Sabaudia, Sperlonga ve Gaeta gibi Latium'un en Ã§arpÄ±cÄ± sahil konumlarÄ±ndan bazÄ±larÄ± oldukÃ§a yakÄ±ndadÄ±r.Â
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Yaz aylarÄ±nda gurme yemek fuarlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra konserler, sanat sergileri ve karpuz yeme yarÄ±ÅŸmalarÄ± dÃ¼zenlenmektedir. Yerel lezzetler arasÄ±nda kiraz reÃ§elleri ve bal bulunur.
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"Krepelle", ÅŸekerle kaplanmÄ±ÅŸ ve tarÃ§Ä±n, limon, kuru Ã¼zÃ¼m ve Ã§am tohumlarÄ± ile tatlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, kÄ±zarmÄ±ÅŸ Ã§Ä±tÄ±r altÄ±n hamur ÅŸeritleridir.Â Gizli tarif ailelerden geÃ§iyor.