Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 listesi açıklandı! Türkiye'den bakın hangi üniversiteler var...

2010 yılından itibaren alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği listede 99 ülke ve bin 600’ün üzerinde üniversite bulunuyor. Listedeki üniversiteler bu yıl; eğitim/öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı.
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İşte ilk 10'da yer alan üniversiteler ve Türkiye'deki üniversitelerin sıralaması:
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1- Oxford Üniversitesi (Birleşik Krallık)
Toplam Öğrenci Sayısı: 20 bin 835
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 42
2- Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 2 bin 233
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 34
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2- Harvard Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 21 bin 574
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 24
4- Stanford Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 16 bin 319
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23
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5- Cambridge Üniversitesi (Birleşik Krallık)
Toplam Öğrenci Sayısı: 19 bin 681
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 39
5- Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 11 bin 459
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 33
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7- Princeton Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 7 bin 753
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23
8- Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 40 bin 306
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 23
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9- Yale Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 13 bin 317
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 21
10- Chicago Üniversitesi (ABD)
Toplam Öğrenci Sayısı: 14 bin 895
Uluslararası Öğrenci Oranı: Yüzde 33
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Türkiye’deki üniversitelerin ‘Uluslararası Görünürlük’ alanında sıralandığı listede, 801-1000 bandında en iyi 4 vakıf üniversitesi Bilkent Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi olarak yer aldı.
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Üniversiteleri ‘Atıf’ alanında ise sırasıyla; Çankaya Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve Özyeğin Üniversitesi yer aldı.
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Son olarak üniversitelerin ‘Araştırma’ alanındaki etkinliğinin incelendiği listede sırasıyla; Sabancı Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi bulunuyor. İşte diğer üniversitelerin sıralaması: