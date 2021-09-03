Dünyanın en iyi üniversiteleri 2022 listesi açıklandı! Türkiye'den bakın hangi üniversiteler var...

2010 yılından itibaren alanlarında dünyanın en iyi üniversitelerinin belirlendiği listede 99 ülke ve bin 600’ün üzerinde üniversite bulunuyor. Listedeki üniversiteler bu yıl; eğitim/öğretim, araştırma, atıf, uluslararası görünürlük ve endüstri geliri gibi kriterler göz önüne alınarak hazırlandı.