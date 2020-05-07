Dünyanın en genç milyarderi! Şimdi de emlak kraliçesi oluyor

ÖNCE 36 MİLYON ŞİMDİ DE 15 MİLYON DOLAR 22 yaşındaki ABD’li reality show yıldızı, birkaç hafta önce satın aldığı 36,5 milyon dolarlık Hornby Hills malikanesinin ardından şimdi de 15 milyon dolarlık yeni bir eve yatırım yaptı.