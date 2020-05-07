Dünyanın en genç milyarderi! Şimdi de emlak kraliçesi oluyor
Dünyada kendi servetini edinen en genç milyarder olan Kylie Jenner, kozmetik kraliçeliğinden emlak imparatoriçeliğine doğru gidiyor. En son birkaç hafta önce 36 milyon dolara malikane satın alan reality show yıldızı, bu defa 15 milyon dolarlık devasa bir mülkün sahibi oldu. Lüks evlerinin sayısı bunlarla sınırlı değil...
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Forbes’a göre 1 milyar dolarlık servetiyle en genç milyarder olan Kylie Jenner, kozmetik şirketinden sonra yatırımlarını emlak piyasasına yapıyor.
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ÖNCE 36 MİLYON ŞİMDİ DE 15 MİLYON DOLAR
22 yaşındaki ABD’li reality show yıldızı, birkaç hafta önce satın aldığı 36,5 milyon dolarlık Hornby Hills malikanesinin ardından şimdi de 15 milyon dolarlık yeni bir eve yatırım yaptı.
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Jenner’ın evi aldığı kişinin adı bilinmezken, 2018 yılında evin sahibinin ünlü şarkıcı Miley Cyrus olduğu biliniyor.
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Cyrus, mülkü, atlarını barındırdığı pastoral bir çiftlik olarak kullanmıştı.
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DEVASA MÜLK
Variety’nin haberine göre mülk, 20 bin metrekarelik dev bir araziye yayılmış durumda.
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Bu da evin Hidden Hills bölgesindeki en büyüklerden biri olduğunu gösteriyor.
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1600 metrekarelik malikanenin 12 araçlık garajı, misafirhanesi, ahırı, tam zamanlı güvenlik sağlamak için koruma kulübesi, tenis kortu ve havuzu bulunuyor.
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Kylie Jenner, aynı zamanda 13,5 milyon dolarlık bir başka Beverly Hills malikanesinin ve California ilçesi La Quinta’daki Palm Desert tatil köyünde bir arazinin de sahibi.
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EN GÜVENLİSİNDE YAŞIYOR
Jenner, çoğunlukla 2016’da satın aldığı Hidden Hills’teki 12 milyon dolarlık malikanesinde kalıyor.
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Burası emlak uzmanlarına göre piyasadaki en özel ve güvenli mülklerden biri.
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PLAYBOY MALİKANESİ'NE KOMŞU
Jenner’ın çoğunlukla yaşadığı ev, Los Angeles’ta Holmby Hills, Beverly Hills ve Bel Air’i kapsayan Platin Üçgeni denilen yerin en iyi caddesinde, meşhur Playboy Malikanesi'yle dip dibe bulunuyor.
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1700 metrekarelik malikanede yedi yatak odası, 14 banyosu, mutfak ve oturma odalı iki misafir dairesi ve ayrıca özel avlulu iki misafir dairesi yer alıyor.
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Jenner, çoğunlukla kaldığı bu evde zamanını iki yaşındaki kızı Stormi ve bir dargın bir barışık olduğu kızının babası Travis Scott ile geçiriyor.
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Jenner kısa bir süre önce aldığı 36 milyon dolarlık evini arada sırada paylaşıyor.