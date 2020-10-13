Set arkadaşlığı yasak aşka dönüştü: Böyle yakalandılar
İki oyuncunun sette başlayan arkadaşlıkları bir yasak aşka ve ihanete uzandı.
Backgrid UK, Mega News Agency
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GÖRÜNTÜLER ROMA'DAN
Şimdi bütün dünya Roma'da görüntülenen bu yasak aşkı konuşuyor.
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10 YILLIK EVLİ
10 yıldır evli olan oyuncu Dominic West ve sevgilisinden bir süre önce ayrılan meslektaşı Lily James’in ihanet görüntüleri manşetlerden inmiyor.
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ÜÇ BÖLÜMLÜK YAPIMDA OYNADILAR
Yaz aylarında çekilen The Pursuit Of Love adlı yapımda rol alan 50 yaşındaki West ile 31 yaşındaki James, Roma'da samimi şekilde görüntülendi.
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ROMA SOKAKLARINDA
Hotel De La Ville’de iki gece kaldıkları öğrenilen James ve West, Roma sokaklarında dolaşırken kameralara yakalandı.
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BOYNUNA ÖPÜCÜKLER KONDURDU
Bir süre elektrikli scooter kullanan çift, daha sonra bir restoranda yemek molası verdi. Burada West, James’in saçlarını okşadı. Daha sonra da genç kadının boynuna öpücükler kondurdu.
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DÜNYA BU İHANETİ KONUŞUYOR
2010 yılından bu yana Catherine FitzGerald’la evli olan West’in bu anları İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.
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SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI
Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Lily James, 5 yıldır bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Matt Smith’ten geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıklamıştı.
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ADI CAPTAIN AMERICA İLE DE ANILDI
James’in adı son olarak temmuz ayında birlikte görüntülendiği Captain America rolüyle bilinen Chris Evans’la anılmıştı.
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EŞİ SARSILDI
Dominic West'in 10 yıllık eşi Catherine FitzGerald, bu haberlerin basına yansımasından sonra çok sarsıldı. Yakın arkadaşlarının belirttiğine göre Catherine FitzGerald, kalbinin kırık olduğunu söyledi.
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BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTILAR
Bu olayın duyulmasının ardından Dominic West ve eşi Catherine FitzGerald, evlerinin önünde bir basın açıklaması yaptı. Çift, evliliklerini güçlü olduğunu ve hala birlikte olduklarını belirtti. 2010 yılında evlenen çiftin dört tane çocuğu bulunuyor.
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SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
Lily James bir süre önce sevgilisi Matt Smith'ten ayrıldığını açıklamıştı.