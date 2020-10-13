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Hürriyet
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Haber Giriş: 13 Ekim 2020 - 17:19 |  

Set arkadaşlığı yasak aşka dönüştü: Böyle yakalandılar

İki oyuncunun sette başlayan arkadaşlıkları bir yasak aşka ve ihanete uzandı.

Backgrid UK, Mega News Agency

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1GÖRÜNTÜLER ROMADAN
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GÖRÜNTÜLER ROMA'DAN

Şimdi bütün dünya Roma'da görüntülenen bu yasak aşkı konuşuyor.

210 YILLIK EVLİ
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10 YILLIK EVLİ

10 yıldır evli olan oyuncu Dominic West ve sevgilisinden bir süre önce ayrılan meslektaşı Lily James’in ihanet görüntüleri manşetlerden inmiyor.

3ÜÇ BÖLÜMLÜK YAPIMDA OYNADILAR
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ÜÇ BÖLÜMLÜK YAPIMDA OYNADILAR

Yaz aylarında çekilen The Pursuit Of Love adlı yapımda rol alan 50 yaşındaki West ile 31 yaşındaki James, Roma'da samimi şekilde görüntülendi.

4ROMA SOKAKLARINDA
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ROMA SOKAKLARINDA

Hotel De La Ville’de iki gece kaldıkları öğrenilen James ve West, Roma sokaklarında dolaşırken kameralara yakalandı.

5BOYNUNA ÖPÜCÜKLER KONDURDU
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BOYNUNA ÖPÜCÜKLER KONDURDU

Bir süre elektrikli scooter kullanan çift, daha sonra bir restoranda yemek molası verdi. Burada West, James’in saçlarını okşadı. Daha sonra da genç kadının boynuna öpücükler kondurdu.

6DÜNYA BU İHANETİ KONUŞUYOR
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DÜNYA BU İHANETİ KONUŞUYOR

2010 yılından bu yana Catherine FitzGerald’la evli olan West’in bu anları İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

7SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI
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SEVGİLİSİNDEN AYRILMIŞTI

 Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündeme gelen Lily James, 5 yıldır bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi Matt Smith’ten geçtiğimiz günlerde ayrıldığını açıklamıştı. 

8ADI CAPTAIN AMERICA İLE DE ANILDI
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ADI CAPTAIN AMERICA İLE DE ANILDI

James’in adı son olarak temmuz ayında birlikte görüntülendiği Captain America rolüyle bilinen Chris Evans’la anılmıştı.

9EŞİ SARSILDI
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EŞİ SARSILDI

Dominic West'in 10 yıllık eşi Catherine FitzGerald, bu haberlerin basına yansımasından sonra çok sarsıldı. Yakın arkadaşlarının belirttiğine göre Catherine FitzGerald, kalbinin kırık olduğunu söyledi.

10BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTILAR
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BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTILAR

Bu olayın duyulmasının ardından Dominic West ve eşi Catherine FitzGerald, evlerinin önünde bir basın açıklaması yaptı. Çift, evliliklerini güçlü olduğunu ve hala birlikte olduklarını belirtti. 2010 yılında evlenen çiftin dört tane çocuğu bulunuyor.

11SEVGİLİSİNDEN AYRILDI
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SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

Lily James bir süre önce sevgilisi Matt Smith'ten ayrıldığını açıklamıştı.

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