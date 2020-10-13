Set arkadaşlığı yasak aşka dönüştü: Böyle yakalandılar

BİRLİKTE AÇIKLAMA YAPTILAR Bu olayın duyulmasının ardından Dominic West ve eşi Catherine FitzGerald, evlerinin önünde bir basın açıklaması yaptı. Çift, evliliklerini güçlü olduğunu ve hala birlikte olduklarını belirtti. 2010 yılında evlenen çiftin dört tane çocuğu bulunuyor.