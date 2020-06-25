Dolar ne kadar oldu? 25 Haziran dolar kurunda son durum

Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 yükselişle 96.74 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1300 seviyelerinde bulunuyor.



10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.94 seviyesinde bulunuyor.