Dolar ne kadar oldu? 25 Haziran dolar kurunda son durum
Dolar kuruna yönelik araştırmalar günün ilk ışıklarından itibaren başladı. Hafta ortasında dolar yatırımlarını şekillendirmek isteyenler, ‘Dolar ne kadar oldu, 1 dolar kaç TL? başta bu soru olmak üzere döviz kurlarındaki son durumu merak ediyor. Yurt içi piyasalarda ise yatay seyir hakim. Dolar/TL, hafta başından beri 6,85 civarındaki seyrini sürdürüyor. Dolar kurundaki son duruma ilişkin verileri derledik…
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Dolar fiyatları, yeni güne 6.86 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.71 TL seviyesinden başladı. Yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının da gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü ifade eden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80-6,87 bandının öne çıktığını kaydetmişti.
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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.10 yükselişle 96.74 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1300 seviyelerinde bulunuyor.
10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 11.85 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 8.94 seviyesinde bulunuyor.
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Yurt içinde bugün piyasalaırın gözü Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplantısında. Merkez Bankası, bundan önceki Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekmişti. Banka, Temmuz 2019'dan başlayan politika faiz indirim sürecini üst üste 9 toplantıda sürdürdü. Politika faizi toplamda 1.575 baz puanlık düşüşle yüzde 24'ten yüzde 8,25'e çekildi.
AA Finans'ın TCMB'nin Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu da faiz indirimi yapılacağını öngörürken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 25 baz puan oldu.
Analistler, küresel piyasalarda yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.
Uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80 seviyesinin destek, 6,88'in direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.