Dogecoin ne kadar oldu? Gözler Elon Musk'ın sunacağı şov programında
2013 yılında şaka maksatlı kurulan Dogecoin, kripto para dünyasının parlayan yıldızlarından biri haline geldi. Dogecoin'indeki hareketlilikte Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk'ın da etkisi var. Elon Musk’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar Dogecoin'de de önemli çıkışlara neden oluyor. Bu nedenle son zamanlarda gözler Elon Musk'ın sunacağı şov programında. Peki, Dogecoin ne kadar oldu? İşte Dogecoin'de son gelişmeler...
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İş adamı Elon Musk'ın DogeCoin'e ait tweetleri kripto para piyasalarını etkilemeyi sürdürüyor. Son dönemde sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlarla destek bulan kripto para DogeCoin'de yatırımcılarını heyecanlandıran gelişmeler yaşanıyor. Elon Musk Saturday Night Live programına katılacak olması ise yatırımcıları bir kez daha beklentiye soktu.
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ELON MUSK DESTEKLİYOR
Milyarder iş adamı Elon Musk Dogecoin’e olan desteğini sürdürüyor. Elon Musk’ın 8 Mayıs’ta çıkacağı Saturday Night Live programında Dogecoin’e ilişkin açıklamalarda bulunacağı iddiasıyla yükseliş hız kazanıyor. Musk’ın SNL’de çılgın fikirler ortaya atacağı beklentisi oluştu. Bir Twitter kullanıcısının Dogecoin’e ilişkin açıklama yapıp yapmayacağını sorması üzerine Musk “Kesinlikle” cevabını da verdi.
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Dünyadaki Doge yatırımcılarının hepsinin gözü ise Musk’ın 8 Mayıs Cumartesi gecesi katılacağı Saturday Night Life şovda ne söyleyeceğinde.Nbc TV’de yayınlanacak programın saatleri kıtalara göre farklı zaman dilimlerinde yayınlanıyor. Program TSİ 18.30’da Nbc TV’de takip edilebilecek.
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6 AYDA YÜZDE 30 BİN KAZANDIRDI
Son 6 aylık grafiği incelediğimizde 6 liraya yaklaşan fiyatıyla Dogecoin 6 ayda yüzde 30 bin, 3 ayda yüzde 1718, 1 ayda yüzde 1176, 1 haftada yüzde 176, son 24 saatte ise yüzde 70 kazandırdı.
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Dogecoin'in geçmişi
Dogecoin 2013 yılında 8 yıl önce piyasaya çıktığında 0.002 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Türk Lirası’nı baz alarak hesapladığımızda ise kur o dönemde 1.75 liraydı ve 1 Dogecoin’in fiyatı 0.0035 lira seviyesindeydi.
Uzun yıllar fiyat ve miktar hareketinden yoksun işlem gören Dogecoin 2020 yılında milyarder iş adamı Elon Musk’ın tweetiyle popüleritesini artırmaya başladı. 1 Aralık 2020 tarihinde 0.023 dolara yükselen Dogecoin günümüzde 1 dolara yakın seviyeden işlem görmeye başladı.
Bugün (05/05/2021) saat 04:21’de Dogecoin 0.67 dolar seviyesini gördü. 1 Dogecoin’in fiyatı 5.56 lira seviyesine kadar yükseldi.