Ekonomi Haber Giriş: 07 Mayıs 2021 - 09:08 | 07 Mayıs 2021 - 09:08

Dogecoin ne kadar oldu? Gözler Elon Musk'ın sunacağı şov programında

2013 yılında şaka maksatlı kurulan Dogecoin, kripto para dünyasının parlayan yıldızlarından biri haline geldi. Dogecoin'indeki hareketlilikte Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO’su Elon Musk'ın da etkisi var. Elon Musk’ın sosyal medyadan yaptığı açıklamalar Dogecoin'de de önemli çıkışlara neden oluyor. Bu nedenle son zamanlarda gözler Elon Musk'ın sunacağı şov programında. Peki, Dogecoin ne kadar oldu? İşte Dogecoin'de son gelişmeler...