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Doğalgaz desteği e devlet başvuru formu! 2022 Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte başvuru şartları

#Doğalgaz#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#E Devlet

Doğalgaz yardımı başvuru ekranı ile müracaatlar devam ediyor. İhtiyaç sahibi ailelere yönelik 18 Şubat Cuma günü alınmaya başlanan doğal gaz desteğinin ödemeleri yatmaya başladı. Henüz başvuru işlemlerini tamamlamayanlar ise e devlet doğalgaz desteği e devlet başvuru ekranı ile PTT’ye doğalgaz yardımı için faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak. Doğal gaz Tüketim Desteği başvurularında ödemeler 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek. Peki, doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? İşte, doğalgaz desteği başvuruları hakkında ayrıntılı bilgiler.

1/4Doğalgaz desteği e devlet başvuru formu 2022 Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır İşte başvuru şartları

Doğal gaz yardımı ödemeleri birinci taksiti 23 Mart'ta yatmaya başladı. Konuyla ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, "Hak sahipliği onaylanan 230 bin hanemize senelik desteğimizin birinci taksiti olarak toplam 80,5 milyon liralık destek verdik." ifadelerini kullandı. e-Devlet sistemi üzerinden devam ettiğini hatırlatan Bakan Yanık, başvuru süreci tamamlanan hanelere ödemelerin süreceğini bildirdi.

2/4DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz desteği, sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarının kriterlerine uyan 4 milyon hane için verilecek destek tutarı, hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında değişiklik gösterecek. Başvuru sonucu hak sahibi durumunda olan kişiler PTT’ye doğal gaz faturalarını ibraz ederek destekten yararlanacak.

3/4DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı yazılı açıklamada, ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ne başvuruların E-Devlet üzerinden yapılacağını belirterek, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi.

Ödemelerin mart ayı içinde yapılacağını hatırlatan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteği’nde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak 2 dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1150 TL arasında değişecek” dedi. İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede oturan ve doğalgaz aboneliği olan herkesin destekten yararlanabileceğini kaydeden Bakan Yanık, “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet üzerinden yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek.

4/4Doğalgaz desteği e devlet başvuru formu 2022 Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır İşte başvuru şartları

Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak” dedi. Bakan Yanık ayrıca sağlık raporu bulunan kronik hastalara veya hayatlarını cihaza bağlı sürdürenlere belirlenen destek tutarına ek olarak yüzde 5 fazla ödeme yapacaklarını kaydetti. ‘Doğalgaz Tüketim Desteği’ne ‘https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti’ adresinden başvuru yapılabilecek.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğal gaz yardımı için 216 bin kişinin başvurduğunu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Yanık, "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

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#Doğalgaz#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#E Devlet