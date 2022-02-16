Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman? Doğalgaz desteği ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Türkiye 16 yaşındaki Sılaya ağlıyor Kan donduran cinayetTürkiye 16 yaşındaki Sıla'ya ağlıyor! Kan donduran cinayet#Giresun
Luis Campos derken Wesley Sneijder kararı Kabul ederimLuis Campos derken Wesley Sneijder kararı! 'Kabul ederim'#Ajax
Rusyadan çok net açıklama: Tüm yetkimle ilan ediyorum, saldırmayacağızRusya'dan çok net açıklama: 'Tüm yetkimle ilan ediyorum, saldırmayacağız'#Aleksey Erkhov
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı Elektrik tarifelerine düzenlemeCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Elektrik tarifelerine düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Binali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacakBinali Yıldırım: Elektrik düzenlemesi 60 milyondan fazla vatandaşımızı rahatlatacak#Binali Yıldırım
NATO toplantısında kritik temaslar... Stoltenbergden Bakan Akara kutlamaNATO toplantısında kritik temaslar... Stoltenberg'den Bakan Akar'a kutlama#Hulusi Akar
İstanbulun göbeğinde pitbull dehşeti 3 kişi hastanelik ettiİstanbul'un göbeğinde pitbull dehşeti! 3 kişi hastanelik etti#Pitbull
Kovid-19da son durum... Vakalar sabit, vefatlarda dikkat çeken düşüşKovid-19'da son durum... Vakalar sabit, vefatlarda dikkat çeken düşüş#Koronavirüs
NATOdan flaş Ukrayna açıklaması: Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yokNATO'dan flaş Ukrayna açıklaması: Saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok#Jens Stoltenberg
İSKİnin zam teklifi İBB Meclisinde reddedildiİSKİ'nin zam teklifi İBB Meclisi'nde reddedildi#İSKİ
Tarihi dram 64 yıl sonra aynı acıyla yürekler burkulduTarihi dram! 64 yıl sonra aynı acıyla yürekler burkuldu#Kastamonu
Bakan Bilginden maaş düzenlemesi mesajı 3600 ek göstergede önemli gelişme..Bakan Bilgin'den maaş düzenlemesi mesajı! 3600 ek göstergede önemli gelişme..#Vedat Bilgin
Yeni Aziz Sancarlar burada yetişecek... Açılış heyecanıYeni Aziz Sancar'lar burada yetişecek... Açılış heyecanı!#Aziz Sancar
Kritik karar yarın Merkez Bankası ne yapacakKritik karar yarın! Merkez Bankası ne yapacak?#MERKEZ Bankası
Fenerbahçeye geliyor, Şenol Güneş de hayırlı olsun'Fenerbahçe'ye geliyor, Şenol Güneş de hayırlı olsun'
HABERLEREkonomi Haberleri

Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman? Doğalgaz desteği ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

#Doğalgaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Doğalgaz Desteği Başvurusu

Doğalgaz desteği başvuruları vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Sosyal yardımlaşma ya da E-Devlet üzerinden müracaata açık olacak olan doğal gaz yardımı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama geldi. Kabine Toplantısı'nın ardından değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450-1150 arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. " dedi. Peki, doğalgaz desteği başvuruları ne zaman? İşte, ayrıntılı bilgiler.

1/4Doğalgaz desteği başvuruları ne zaman Doğalgaz desteği ne kadar olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan detayları açıkladı

Doğalgaz desteği başvurularının nasıl yapılacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile yeniden gündeme geldi. Vatandaşları yakından ilgilendiren doğalgaz desteğinin detayları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan doğalgaz desteği başvuruları hakkında yaptığı açıklamada, "Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular cuma günü başlayacaktır." dedi. Doğalgaz desteğinden yararlanmak isteyen kişiler, e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilecek.

2/4DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN

DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi;

Doğalgaz tüketim desteğiyle ilgili hazırlıklar tamamlandı. 4 milyon hane için yılda 2 defada ödenmek üzere 450-1150 arasında değişen miktarlarda doğalgaz desteği sağlayacağız. Kronik hastaların bulunduğu haneler için bu rakama yüzde 5 ilave yapılacaktır. Başvurular cuma günü başlayacaktır.

3/4DOĞALGAZ DESTEĞİ DETAYLARI

DOĞALGAZ DESTEĞİ DETAYLARI

Konuyla ilgili daha önce açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, desteğin illerin sıcaklık ihtiyacına göre yapılacağını söylemişti.

“Erzurum’daki bir kişinin ısınma gideriyle Ege’deki bir kişinin ısınma ihtiyacı aynı değil” diyen Yanık, “O nedenle arkadaşlarımız bir ısıl harita çalıştı. Bu tamamen teknik ve bilimsel bir çalışma. Buna göre hane başına yıllık 450 lira ile 1150 lira arasında bir destek sağlanacak. İki eşit taksit ile yapacağız bu ödemeleri. Burada hedefimiz 4 milyon haneye ulaşmak. Kömürün 2 katından fazla hane sayısı bu. Sadece kömür alan hanelere değil yani. Senelik 3 milyar liraya yakın bir destek öngörüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

4/4E-DEVLET DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

E-DEVLET DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI

Doğalgaz desteği başvurusu için öncelikle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı E-Devlet ekranı üzerinden sosyal yardım formunun doldurulmuş olması gerekmektedir. Sosyal yardım formu doldurulmayan vatandaşların başvurusu değerlendirme dışı kalabilecektir.

SOSYAL YARDIM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

Haberle ilgili daha fazlası:
#Doğalgaz#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Doğalgaz Desteği Başvurusu