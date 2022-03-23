DOĞAL GAZ YARDIMI ne zaman yatacak 2022? Doğal gaz desteği yattı mı? Bakan Yanık'tan son dakika ödeme tarihi açıklaması

'ÖDEMELERİMİZİ İKİ TAKSİT OLARAK GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

İhtiyaç sahibi olan, doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe ve beldede ikamet eden ve doğal gaz abonesi bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini belirten Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz doğal gaz tüketim desteğinde ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız 450 lira ile 1150 lira arasında değişiyor. Ödemelerimizi iki taksit olarak gerçekleştiriyoruz. Ödemesini yaptığımız ilk taksit tutarı bölgelerin mevsimsel durumuna göre 225 lira ile 575 lira arasında değişecek. Doğal gaz tüketim desteğinden hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan haneler yararlanabiliyor. Vatandaşlarımız, e-Devlet'ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra PTT'ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak" ifadesini kullandı.