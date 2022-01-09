Doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı kimlere verilecek? Ödeme tarihi için açıklama geldi
3 Ocak tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan kömür yardımı gibi doğal gaz yardımının da yapılacağı bilgisini vermişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğal gaz desteğinde ödemelerin yapılacağı tarihi paylaştı. Peki, doğal gaz desteği başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı kimlere verilecek?
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katıldı. Bakan Yanık vatandaşlara yapılacak doğal gaz desteğine ilişkin açıklamada yaptı.
Doğal gaz desteği ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
DOĞAL GAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce yaptığı açıklamada, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız.
Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız” sözleriyle vatandaşları bilgilendirmişti.