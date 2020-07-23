Destek kredisi sorgulama: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları
Temel ihtiyaç kredisi uygulamasında hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi veriliyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında başlatılan uygulama yoğun ilgi görüyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank destek kredisi başvurularını yapan vatandaşlar sonuçlarını online olarak sorgulayabiliyorlar. İşte konu ile ilgili detaylar...
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Destek kredisi başvuru sorgulama işlemleri online olarak yapılıyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank temel ihtiyaç kredisi başvuru sonuçları, işlemlerini tamamlayan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kamu bankaları tarafından hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadeli, aylık eşit taksitli kredi veriliyor. İşte temel ihtiyaç kredisi sorgulama ekranları...
TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL SORGULANIR? Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.