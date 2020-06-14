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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 14 Haziran 2020 - 16:28,

Destek kredisi sorgulama: Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

Destek kredisi başvuruları internet üzerinden yapıldı. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı için başvuruları aldı. Vatandaşlar online olarak yapılan başvuruların ardından bireysel kredilerini kullanmaya başladılar. Peki destek kredisi sonuçları nereden öğrenilir?

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Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları araştırılıyor. Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuyor. Vatandaşlar online olarak yapılan başvuruların ardından bireysel kredilerini kullanmaya başladılar. Başvuruları sona eren temel ihtiyaç kredisinde sorgulama işlemleri yine internet üzerinden yapılıyor.

2TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR
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TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Ziraat Bankası kredi başvuru durumunuzu Internet Şube, Ziraat Mobil uygulaması ve aşağıdaki link üzerinden takip edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ BAŞVURU DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

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10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.

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