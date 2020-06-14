Destek kredisi sorgulama: Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları açıklandı mı?

Ziraat Bankası destek kredisi sonuçları araştırılıyor. Ziraat Bankası destek kredisi sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Ekonomik İstikrar Kalkanı tedbirleri kapsamında VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatı sunuyor. Vatandaşlar online olarak yapılan başvuruların ardından bireysel kredilerini kullanmaya başladılar. Başvuruları sona eren temel ihtiyaç kredisinde sorgulama işlemleri yine internet üzerinden yapılıyor.