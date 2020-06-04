Destek kredisi başvuru sorgulama: Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank temel ihtiyaç destek kredisi sonuçları
Destek kredisi başvuru sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor Koronavirüsle mücadele kapsamında bankaların sunduğu destekler arasında bulunan temel ihtiyaç destek kredisi başvurularını online olarak yapan vatandaşlar sonuç sorgulama işlemlerini de yine bankalara gitmeden gerçekleştirebiliyorlar.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Destek kredisi başvuru sorgulama ekranı araştırılıyor. VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası, 10 bin liraya 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz kredi fırsatını vatandaşlara sunuyor. Başvuru işlemlerini online olarak gerçekleştiren vatandaşlar heyecanla sonuç açıklamasını öğrenmek istiyorlar. Temel ihtiyaç destek kredisi başvuruları yine online olarak öğrenilebiliyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank temel ihtiyaç destek kredisi sorgulama ekranları...
10 bin TL bireysel destek kredisi için başvuru sonuçları, değerlendirmenin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan kişilere kısa mesaj olarak gönderiliyor.Eğer başvuruda bulunan kişinin, başvuruda bulunulan bankada hesabı varsa, değerlendirme durumu mobil uygulama ve internet sitesi üzerinden görüntülenebiliyor.